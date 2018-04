Samba, nostalgia e Carnaval com Ito Melodia em ‘Uma noite na Sapucaí’

Manaus - Ito Melodia volta a Manaus trazendo o samba e o Carnaval do Rio de Janeiro no show “Uma noite na Sapucaí”. O premiado puxador de samba anima os fãs manauaras com clássicos da folia carioca e com um tributo à memória musical de seu pai, o saudoso intérprete Aroldo Melodia.

A noite terá ainda a participação dos grupos Pagode à Bessa e Estrela, e rola nesta sexta-feira, dia 13, a partir das 21h, no Nossa Casa Sport Beer (rua Barreirinha, 16 – São José I, Zona Leste).

“Vai ser uma festa bonita. Fico muito feliz por estar em Manaus representando o Rio de Janeiro, representando meu pai, representando a União da Ilha”, declara o puxador, que defende desde 1991 a agremiação da Ilha do Governador no Carnaval do Rio.

No repertório, ele revive um pouco dessa trajetória e resgata o legado do pai. “Vamos fazer um tributo a ele interpretando sambas memoráveis da Ilha e de outras escolas, e sambas novos que tenho orgulho de cantar”.

Nesse repertório estão clássicos como “De bar em bar, Didi um poeta”, que marcou sua estreia na União da Ilha. Outros sambas-enredo de Ito, como “É hoje”, “O amanhã” e “É brinquedo, é brincadeira, a Ilha vai levantar poeira”, dividem espaço com canções autorais, incluindo algumas das faixas de seu futuro álbum, entre elas “Pagode”, “Apuração” e a faixa-título “Comunidade”.

“‘Comunidade’ é a música de trabalho nas rádios, e também o clipe que gravei no morro do Boogie Woogie, de onde eu vim, no Rio. Levei para lá 400 pessoas, como Carlinhos de Jesus, Milton Cunha, Renato Sorriso, mais pessoas da comunidade, todas cantando”, comenta ele. O vídeo, ele acrescenta, está disponível no Youtube, e o álbum será lançado no dia 6 de maio.

Histórias de vida

Entre um samba e outro, Ito conversa com o público local, contando um pouco de sua vida, da infância na favela do Boogie Woogie, onde viveu por 33 anos, passando pela história no samba ao lado do pai e a vida com Maria do Carmo, sua esposa há 17 anos e musa de sua canção “Maria”. “Quero contar desde quando comecei e onde estou hoje. Tudo o que tenho devo ao Carnaval, ao samba, aos orixás, e a meu pai, minha mãe, minha família e minha mulher”.

O papo não deixa de fora o trabalho de Ito fora do Carnaval, seja na roda de samba “Feijão & Melodia” – que a cada mês reúne ícones como Xande de Pilares, Almir Guineto e Neguinho da Beija-Flor na quadra da União da Ilha – ou como voluntário em projetos sociais como o Compartilha, que atua em prol da conscientização sobre o autismo, do qual resultou o samba “Sou um artista de um mundo solitário”, escrito com Gugu das Candongas.

“Convivi com as crianças, ouvindo elas no jeito delas de falar, mais por gestos, e me apaixonei pela causa. Foi feito com amor e um toque de Deus, e hoje temos mais de 1 milhão de visualizações do vídeo”, comemora ele, que também apresenta o hit em Manaus. “Vou cantar aí com certeza!”.

Trajetória no samba

A trajetória de Ito Melodia – nome artístico de Acraílton Forde – no samba começou na juventude, quando o futuro sambista frequentava a quadra da União da Ilha ao lado do pai. A partir de 1991, começou a atuar em diferentes setores da agremiação, até a estreia oficial como puxador em 1997, já com o pai aposentado. De lá para cá, acumulou diversos prêmios como intérprete do Carnaval carioca, incluindo nada menos que quatro Estandartes de Ouro do Carnaval carioca.

Longe da folia momesca, Ito se destaca à frente da roda de samba Feijão & Melodia, que tem edições mensais na União da Ilha, reunindo artistas e sambistas amigos. O músico desenvolve uma bem sucedida carreira solo: em 2010 lançou seu primeiro álbum, “O samba em minha vida”, e hoje grava seu segundo título, “Comunidade”, a ser lançado em maio deste ano.

“Uma noite na Sapucaí” é uma realização é da MS Produção e Eventos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 99278-0626.

SERVIÇO

Ito Melodia em “Uma Noite na Sapucaí”

Quando: Dia 13 de abril, sexta-feira, às 21h

Onde: Nossa Casa Sport Beer, rua Barreirinha, 16 – São José I, Zona Leste

Ingressos: R$ 20

Ponto de Venda: Acesso Celular (rua Rosarinho, 239 – São José Operário)

