Banda Melody: o repertório ideal para o seu evento

Manaus — A paixão pela música e a dedicação pelo trabalho são as características que tornaram a empresa Melody Músicos Profissionais em uma das mais famosas do ramo musical em Manaus. De casamentos a formaturas, o repertório dos músicos passeia entre todos os estilos e tipos de eventos. Além da paixão pela música, o segredo para o sucesso da empresa está na versatilidade das canções e comprometimento com o sonho de cada cliente.

Ao todo, são 65 músicos que fazem parte da Melody, divididos entre coral, orquestra, banda de jazz, banda de pop e banda de baile. O sucesso da empresa amazonense é tanto que os músicos vão tocar em um casamento nesta sexta-feira (13) em Cancun, destino paradisíaco no México — e os noivos fizeram uma seleção a nível nacional.

Leia também: Turnê solo de Paula Toller chega a Manaus neste sábado (14)

Atualmente, a empresa é especializada em casamentos, festas de 15 anos e festas de formaturas | Foto: Divulgação

De acordo com Jair Júnior, músico e fundador da empresa, a versatilidade é um dos ingredientes-chave para o sucesso dos músicos. "O repertório inclui músicas brasileiras, internacionais, clássicas e modernas. Tem de tudo", explica ele. "O objetivo é tornar o evento algo inesquecível: colocar emoção na cerimônia ou alegria em uma recepção".

A história dele com a música começou bem cedo, aos 4 anos de idade, quando já fazia parte do coral da igreja que frequentava. "Eu e meu irmão somos interessados em música popular desde pequenos e, influenciados pelo nosso pai, migramos para a música clássica", conta Jair. A partir daí, a paixão pela música só aumentou e ambos viraram solistas da Orquestra Filarmônica do Amazonas. "Um dia um casal nos procurou porque a equipe de músicos que haviam contratado para a cerimônia de casamento deles desmarcou — e aí começou a Melody".

Atualmente, a empresa é especializada em casamentos, festas de 15 anos e festas de formaturas. Só no ano passado, a Melody tocou em cerca de 200 casamentos. A sócia e administradora Jacqueline da Silva destaca que, apesar do grande número de eventos atendidos, nenhum é igual ao outro. "Não existe uma fórmula, nós tratamos cada evento como algo único", explica ela. "Cada evento tem um público diferente, pessoas diferentes, sonhos e expectativas diferentes. Esse sentimento que a gente passa para os clientes é o de que não vai ser um igual a nenhum que a gente já fez antes".

O sentimento também é o mesmo para os músicos que realizam os eventos. "Fazemos tudo com muito amor e é isso que faz o evento ficar emocionante", afirma Jair. Para entrar em contato e conhecer todos os serviços oferecidos pela Melody, basta enviar e-mail para contato@musicosmelody.com ou melody_agencia@hotmail.com. Também é possível entrar em contato através dos telefones (92) 98119-9815 e 99219-2707.

Leia mais:



Claudia Raia relembra casamento 'caótico' com Alexandre Frota

Clássico do teatro francês ganha nova montagem em Manaus

Clube dos Quadrinheiros inaugura exposição no Povos da Amazônia