Show de Paula Toller em Manaus é cancelado

A apresentação de Paula Toller, que ocorreria no dia 14 de abril, próximo sábado, no Studio 5, em Manaus, está cancelada devido a questões de adequação técnica. A Opus Promoções informa os procedimentos para reembolso dos valores dos ingressos, conforme segue:



Compras efetuadas nos canais de vendas oficiais: os clientes deverão solicitar o estorno dos valores até o dia 11/05/2018 no mesmo local da compra, portando documento de identidade do comprador e ingressos adquiridos.

Compras efetuadas via Internet do site Uhuu: serão automaticamente canceladas e será solicitado o estorno do valor de ingressos e taxa de serviço.

Cartão de débito: 20 dias úteis para reembolso;

Cartão de Crédito: o estorno acontecerá na próxima fatura ou na fatura subsequente;

Em dinheiro: a devolução acontecerá igualmente, em dinheiro.

Para mais esclarecimentos: falecom@uhuu.com