Internautas dizem que 'tia de Kaysar' era na verdade uma figurante

Um fato intrigou e provocou desconfiança a quem assistiu ao programa desta terça-feira (10), do "Big Brother Brasil 18". Em dia de eliminação, uma mulher sentada na plateia do participante Kaysar chamou a atenção pela sua semelhança com a assistente de palco do programa "Tudo Pela Audiência", do Multishow.

A assistente se chama Maria da Penha Oliva de Araújo, é conhecida como Pepeca, e fazia figuração no humorístico apresentado por Fábio Porchat e Tatá Werneck entre 2014 e 2016. Até mesmo o apresentador, hoje na Record TV, usou o Twitter para comentar a semelhança entre as duas. "Pepeca, por onde andas na Síria?", brincou Porchat quando internautas avisaram a ele sobre a semelhança entre as duas.

Nas redes sociais, usuários começaram a acusar a Globo de usar atores para preencher cadeiras nas torcidas dos participantes. "Tô morto que a família do Kaysar é composta por figurantes", disse um dos usuários. "Tô besta que uma 'tia' do Kaysar é uma tal de Pepeca que era da plateia do programa da Tatá com o Fábio Porchat", comentou outra pessoa no Twitter.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Globo para comentar sobre o caso, mas até o momento da publicação desta matéria não havia obtido resposta da emissora.