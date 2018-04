Prefeitura apoiará mais de 80 festas folclóricas nos bairros de Manaus

Manaus - Oitenta e sete festivais folclóricos nos bairros receberão apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Os eventos deverão ocorrer de 1º de junho a 2 de setembro.

O resultado final do edital nº 01/2018, que destina apoio de palco, som, iluminação e equipamentos similares aos festivais foi publicado na edição 4.341 do Diário Oficial do Município, do dia 11 de abril. O resultado também está disponível no Portal Viva Manaus.

No total, mais de 120 propostas foram apresentadas. Os critérios avaliados na seleção das propostas foram o Interesse Público e Participação Popular, Histórico, Impacto Social e Relevância Cultural e Portfólio. O edital prevê apoio às festividades com serviços de sonorização, iluminação, palco, tablado, banheiros químicos e equipamentos similares.

