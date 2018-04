Edição da Mostra de Filmes da Austrália, começará dia 16 de abril

Manaus - No dia 16 de abril começará mais uma edição da Mostra de Filmes da Austrália, evento organizado pela Embaixada da Austrália, que já caminha para sua 7ª edição e começará dessa vez pela cidade de Manaus.

A edição de 2018 representa bem a Austrália e sua diversidade. Com a temática ‘Transformações’, a Mostra esse ano traz filmes que apresentam jornadas de mudanças, tanto dos personagens quanto das situações por eles vivenciadas, retratando não apenas as belezas naturais singulares da Austrália, mas também a singularidade e peculiaridade da caminhada de cada ser humano.

Leia também: Marco Túlio: Fenômeno da internet se apresenta no Teatro Amazonas

Com nomes clássicos como “Shine – Brilhante” e “Vem Dançar Comigo”, até comédias peculiares e dramas emocionantes, a Mostra se propõe a trazer ao público de Manaus algumas das mais famosas obras cinematográficas australianas.

O Festival acontecerá de 16 a 20 de Abril no Teatro Gebes Medeiros (Av Eduardo Ribeiro, 937, Centro (Ideal Clube). Todas as sessões iniciarão às 18h30.

Acompanhe aqui a programação

Dia 16 de abril – sessão de abertura: Shine – Brilhante (Shine)

1996 / 105 min / 12 anos / Direção: Robert Scott Hicks

Desconhecido chega em um bar em uma noite de muita chuva, logo demonstrando ser extremamente excêntrico e estar totalmente perdido. Assim, a dona do estabelecimento o leva para casa e neste momento é descortinado um flashback da vida do desconhecido, que desde criança já dava indícios de ser um brilhante pianista. Baseado na história real do pianista australiano David Helfgott, o filme rendeu ao ator Geoffrey Rush o Oscar de melhor ator em 1997.

Dia 17 de abril: Vem Dançar Comigo (Strictly Ballroom)

1992 / 94min / Livre / Direção: Baz Luhrmann

Um ótimo dançarino e também campeão da dança de salão, Scott Hasting desafiou a comunidade onde vive, quando resolveu criar os seus próprios passos ao invés de dançar coreografias já conhecidas. ‘Vem Dançar Comigo’ é o primeiro filme de Baz Luhrmann, diretor de "Romeu + Julieta" (1996), "Moulin Rouge" (2001) e "O grande Gatsby" (2013).

Dia 18 de abril: Entrando na Linha (Gettin’ Square)

2003 / 102 min/ 14 anos/ Direção: Jonathan Treplitzky

Uma história de recomeço, das tentativas de manter-se limpo, andando na linha. Barry Wirth acaba de sair da prisão e está determinado a fugir de confusões. Mas, como seu colega de prisão Johnny "Spit" Spiteri e o gângster aposentado, e agora dono de restaurante, Dabba, ele enfrenta a dura realidade dos antigos contatos, que não querem nem saber de suas boas intenções e o obrigam a encarar um arriscado trabalho fora-da-lei.

Dia 19 de abril: Lantana

2001 / 121 min/ 16 anos/ Direção: Ray Lawrence

Mistério, intriga e morte. Uma mulher desaparece. Quatro casamentos estão mergulhados numa intrincada teia de amor, traição, sexo e morte. Nem todos irão sobreviver. O detetive Leon Zat faz suas investidas em um escuro labirinto de relacionamentos humanos, em sua jornada para solucionar o misterioso desaparecimento da terapeuta Valerie Sommer. O filme ganhou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro do Festival do BAFTA e foi indicado para 14 prêmios do Australian Film Institute (premiado como melhor Filme, Direção e Roteiro).

Dia 20 de abril: Geração Roubada (Rabbit Proof Fence)

2002 / 93 min / Livre / Diretor: Phillip Noyce

Em 1931, três garotas aborígenes que são tomadas de suas respectivas famílias e treinadas como empregadas, seguindo a política oficial do governo australiano, conseguem fugir e viajam quase 2.500 quilômetros pelo deserto para voltar para casa. Baseado numa história real, o filme celebra o espírito de sobrevivência diante de enormes desafios e dificuldades.

Leia mais:

Prefeitura apoiará mais de 80 festas folclóricas nos bairros de Manaus

Campanha promove ação de Incentivo à leitura no shopping ViaNorte

Banda Melody: o repertório ideal para o seu evento