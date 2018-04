Clube paulista D-Edge celebra 18 anos com festa em Manaus

Manaus - No próximo dia 21, a área de eventos do Manaus Plaza Shopping se transformará em uma grande pista para os apaixonados por música eletrônica. Um time de peso de DJs promete agitar o público na festa exclusiva e comemorativa “D-Edge 18th Anniversary Tour”. Os ingressos para o evento estão sendo vendidos ao valor de R$ 50 no site.

Nas pick-ups estarão os DJs Renato Ratier, Blancah, Ney Faustini e Márcio S, além dos ‘prata da casa’, Felipe Litaiff e Cezar Dantas. Até agora, a capital amazonense é a única da região Norte confirmada para receber uma edição do evento comemorativo, afirma o agente do clube, Stefano Cachielo.

“A tour tem como objetivo levar todo o conceito da marca para apresentações em clubes, festivais e eventos exclusivos, além de proporcionar a experiência única que o D-Edge oferece através do conceito visual, musical e sensorial que entregam uma incrível atmosfera futurista e artística ao público”, explica.

Sobre a oportunidade de trocar figurinhas com grandes nomes da música eletrônica nacional, o DJ Cezar Dantas afirma estar empolgado. “A diversão é sempre certa ao fazer som com o Renato, Márcio, Ney Faustini e a Blancah. São nomes que admiro e ressalto a importância de estarem presentes em um evento grande como esse. O intercambio que rola é muito importante para estar sempre atualizado com as produções de fora. É uma satisfação”, ressalta.

| Foto: Divulgação

Já Felipe Litaiff considera a oportunidade um grande marco em sua carreira. “Com certeza será uma experiência maravilhosa tocar com expoentes do momento. Será como degustar do que há de melhor em termos de música e conceito da atualidade”, afirma.

O DJ ainda conta que a casa noturna é uma das mais prestigiadas do mundo. “Ainda não tive oportunidade de tocar no club, porém, sem dúvida é um dos melhores que já fui no Brasil. É um ambiente mágico, com design perfeito e sonorização com o que há de melhor. As expectativas para o evento são muito positivas, muito boas e animadoras. Com certeza o público irá receber esse showcase da D-Edge de braços abertos e ficará marcado na memória de todos nós”, finaliza Litaiff.

D-EDGE

A D-Edge nasceu na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, em 2000, e foi transferida para São Paulo três anos depois, se tornando uma referência da música eletrônica no nacional. Nos dias 14 e 15 deste mês, São Paulo vai receber a primeira edição do D-Edge Festival, festival de música eletrônica comandado pelo clube D-Edge, que comemora seus 18 anos.

Serão seis palcos montados no Estádio do Canindé, em que se apresentarão 70 DJs brasileiros e internacionais, durante 24 horas ininterruptas de música da melhor qualidade.

