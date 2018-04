Concurso vai eleger a Melhor Cirandeira do Amazonas

No dia 22 de abril, a partir das 9h, vai acontecer a escolha da Melhor Cirandeira do Amazonas, um evento promovido pela Ciranda Emoção do Armando Mendes com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC). A disputa, que reunirá 20 concorrentes representando suas respectivas associações folclóricas, acontecerá no Atlético Rio Negro Clube, localizado na avenida Epaminondas, no Centro de Manaus.

Além da faixa de Melhor Cirandeira do Amazonas, a competição garante à vencedora uma premiação em dinheiro no valor de R$500. O evento contará ainda com a participação do cantor de bolero Patrick Souza, do Safadão do Arrocha, e das cirandas Brotinhos do Coroado, Força Jovem, Tradição do Japiim, Visconde, Imperatriz do Norte do Nova Cidade e Ciranda Independente do Coroado.

De acordo com o presidente da Ciranda Emoção, a finalidade do evento, além de promover um momento de descontração, é arrecadar recursos para os grupos folclóricos. “Além de unir todas as cirandas em um momento de diversão e descontração, a ideia de promover o evento é também para ajudar financeiramente o funcionamento destes grupos”, comenta.

Regulamento – As inscrições para participar da competição são gratuitas, e a candidata deverá representar uma ciranda ou uma entidade ligada às cirandas do Amazonas. As inscrições podem ser feitas até 30 minutos antes da competição. A mesma deverá estar com sua fantasia e seu acompanhante no dia da disputa. Já o acompanhante da candidata não deverá estar fantasiado, podendo estar com a blusa da ciranda que ele irá representar, pois o mesmo não conta como critério de julgamento. Serão cinco os quesitos a serem julgados: elegância e simpatia, evolução, animação, indumentária e conjunto.

Serviço: Concurso da Melhor Cirandeira do Amazonas

Data/hora: Domingo, 22 de abril de 2018, a partir das 9h

Local: Atlético Rio Negro Clube – Avenida Epaminondas, Centro

Entrada: R$5

Informações: (92) 99359-1944

Classificação indicativa: Livre