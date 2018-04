Dia do beijo: Conheça 5 tipos de beijos e comemore os benefícios

Manaus - Todo mundo gostar de beijar, não é?! Seja o companheiro, os pais, os amigos ou os filhos. O ato de beijar é demonstração saudável de todo apreço e carinho que temos pelas pessoas.



O que ninguém sabe ao certo, é quando e onde a prática surgiu. Os historiadores adotam a data de 2.500 a.C., que aconteceu na Índia. O professor de História da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Bruno Braga, informa que o beijo era comum na antiguidade. “Era comum os homens persas se beijarem na boca, mas só se a pessoa tivesse a mesma posição social, caso fosse de posição hierárquica inferior o beijo era no rosto”, explica o mestre em História Social.

Leia também: Concurso vai eleger a Melhor Cirandeira do Amazonas

Já os Romanos tinham três tipos de beijos, segundo o professor. “Existia o basium, trocado entre conhecidos; o osculum, dado apenas em amigos íntimos; e o suavium, que era o beijo dos amantes”, comenta, acrescentando que no período da Renascença o beijo na boca era uma forma de saudação muito comum.

Não são só os benefícios orgânicos que o beijo favorece, mas também os emocionais. | Foto: Reprodução

No que diz respeito à origem da data comemorativa, segundo uma lenda italiana, havia um jovem chamado Enrique Porchelo que era conhecido por ter beijado todas as mulheres de sua vila. Cansado de tantos rumores, o padre da pequena vila ofereceu um prêmio em moedas de ouro para a mulher que nunca havia sido beijada pelo jovem italiano. Ninguém apareceu para reclamar o prêmio e, de acordo com a lenda, o tesouro permanece escondido em algum lugar da Itália. E isso aconteceu dia 13 de abril de 1882.

Benefícios

Segundo a sexóloga e médica ginecologista Thaís Helena são várias as razões para comemorar o dia do beijo da melhor forma: beijando!

Afinal, não são só os benefícios orgânicos que o beijo favorece, mas também os emocionais, como explica a especialista.

Com os inúmeros benefícios listados abaixo, você vai perceber que o beijo é um forte aliado na qualidade de vida e deve ser praticado sem moderação. “Por isso, beijem bastante”, disse, descontraída.

Antidepressivo

Ainda segundo a sexóloga Thaís Helena, o beijo age como uma "droga" no nosso cérebro porque tem a capacidade de mexer com o organismo todo, assim como as drogas estimulantes.

“É possível dizer que ele é potente como antidepressivo porque tem a capacidade de ativar algumas áreas cerebrais, aumentando a presença de muitos neurotransmissores e hormônios. Como por exemplo, a adrenalina, dopamina e serotonina. Assim, o organismo libera mais oxigênio para o cérebro, fazendo com que a pupila fique dilatada, por isso fechamos os olhos”, explica a médica ginecologista.

Queima calorias

Segundo a sexóloga o beijo queima calorias por ser uma atividade física e, por isso, há um gasto de energia. “A quantidade de caloria que vai ser queimada depende da intensidade do beijo, do seu tipo de metabolismo, e também do seu peso. O beijo queima calorias não apenas por se tratar de uma atividade física mais por liberar hormônios que aceleram o metabolismo”, explica.

São movimentados 29 músculos da face. Um beijo de língua tem o poder de queimar até 12 calorias em 10 segundos.

Uma das melhores razões, é que o beijo faz bem para o coração, literalmente, já que aumenta os batimentos cardíacos e melhoram a oxigenação do sangue. | Foto: Reprodução

Aumenta a imunidade

Durante o beijo na boca você sempre tem contato com a saliva de outra pessoa e nessa saliva existem bactérias e células que são diferentes das bactérias que existem no seu corpo.

“Quando isso acontece, nosso sistema imunológico precisa trabalhar para poder identificar e reconhecer essas células e bactérias estranhas, então isso favorece o trabalho do sistema imunológico”, comenta.

Faz bem para o coração

Uma das melhores razões, é que o beijo faz bem para o coração, literalmente, já que aumenta os batimentos cardíacos e melhoram a oxigenação do sangue, beneficiando assim a saúde como um todo.

“Os batimentos cardíacos aumentam e melhoram a oxigenação do sangue, trazendo benefícios para a saúde do coração. E para completar, os 12 músculos utilizados no beijo deixam a pele do rosto com uma aparência bonita”, completa.

E aí? Você não tem motivos de sobra para comemorar beijando neste dia? Está na hora de beijar!









Edição: Lívia Nadjanara



Leia mais:

Clube paulista D-Edge celebra 18 anos com festa em Manaus

Edição da Mostra de Filmes da Austrália, começará dia 16 de abril

Prefeitura apoiará mais de 80 festas folclóricas nos bairros de Manaus