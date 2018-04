Almoço: 'Menu da Vovó' é a comida caseira oferecida pelo Dedé

Manaus - Para quem não tem tempo de almoçar em casa diariamente e procura, em meio à correria da rotina, encontrar um lugar que sirva pratos individuais de qualidade durante o horário de almoço e, de quebra, que traga aquele sabor da autêntica comida caseira, a Cachaçaria do Dedé da Ponta Negra se antecipou para oferecer alternativa diferenciada, com opções para todos os tipos de paladar e deu o nome de 'Menu da Vovó';

Quem procurar a opção, que é servida na casa de segunda a sexta, das 10h às 15h, vai encontrar um variado cardápio executivo, regado a temperos que lembram a tradicional comida da casa da vovó, com o frescor e o sabor inconfundíveis da comida caseira.

O Menu da Vovó traz 9 opções de pratos, entre elas a Costela de Tambaqui Escabeche, que são ripas de costela de tambaqui, refogadas no tomate, cebola, pimentão com molho de tomate, acompanhado de arroz branco e farofa; o prato chamado 'Roupa Velha', que é a carne de sol desfiada e refogada na manteiga, com tomate, cebola e pimentão, acompanhada de arroz branco; o bife acebolado servido com arroz branco, feijão da casa e farofa, além de outros com a proposta de gostinho da casa da vovó.

Unidade da Ponta Negra serve as opções diariamente durante a semana. | Foto: Divulgação

Além da diversidade de pratos, o valor é acessível - variando entre R$ 19,90 a R$ 28,90 - e a unidade da Cachaçaria do Dedé da Ponta Negra oferece aos clientes a possibilidade de consumir o Menu da Vovó utilizando os cartões de refeição e alimentação Alelo, Ticket e Sodexo, além de conceder desconto de 10% para lojistas e funcionários do Shopping Manauara e de empresas conveniadas.

Serviço: Menu da Vovó da Cachaçaria do Dedé

Quando: Segunda a sexta-feira, das 10h às 15h

Local: Cachaçaria do Dedé Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, 5705, Shopping Ponta Negra.

Edição: Lívia Nadjanara

