O hip hop é arte e atitude que sai das periferias e ganha o mundo

Manaus - O hip hop é uma manifestação cultural popular que surgiu nos Estados Unidos, na década de 70, e une elementos da música, dança e artes visuais. No Brasil, grandes centros urbanos possuem fortes movimentos organizados da cultura hip hop, sendo São Paulo a principal cidade, considerada a capital brasileira do rap.

No entanto, esse cenário também tem se fortalecido em Manaus, tendo cada vez mais adeptos e seguidores desse movimento, e cada vez mais artistas integrados, entre rappers e MC’s (na música), B-boy’s (na dança) e grafiteiros (no campo das artes visuais).

Hoje, um dos maiores representantes desse gênero na cidade é o rapper Jander Manauara. O artista, com 17 anos de carreira, ganhou destaque na cena local ao misturar o rap com influências musicais amazônicas.

Em sua música mais recente, "Chama o cara de índio", Jander Manauara faz uma sátira à população amazonense que não se reconhece em suas linguagens e raízes indígenas. “Nosso trabalho discute questões sociais contemporâneas. Além disso, nosso trabalho vem na contramão, mesmo trazendo elementos dessa cultura. É um trabalho de integração".

Jander Manauara | Foto: Reprodução

Presença feminina

Apesar de ainda serem minoria, as mulheres também ocupam seu lugar no movimento hip hop da cidade de Manaus. Destaques neste meio são “Lary Go & Strela”. A dupla, formada há três anos, traz diversas discussões e reflexões em suas rimas.

“Acredito ser muito poderosa a presença feminina no hip-hop. Quando uma mulher sobe ao palco, faz um grafite, dança ou discoteca nas pickups é algo esplêndido”, destaca Lary Go. “Estamos quebrando barreiras e ocupando espaços que merecemos”, conclui.

Para a artista, o hip hop é uma arma poderosa contra o preconceito. “Nossas letras falam de nossas vivências, da beleza da mulher, são protestos, cultura underground. Não focamos somente em um assunto”, explica.

Para Lary Go, o atual cenário do hip hop em Manaus está em desenvolvimento. Ela ressalta que o movimento ainda luta pelo seu espaço na sociedade. “Infelizmente as pessoas ainda vêm o hip hop como uma cultura marginalizada, mas é uma vivência, um movimento que sobrevive apesar de muitas barreiras. O hip hop salva vidas, dá ânimo, renova esperanças, traz sonhos”, argumenta.

Lary Go & Strela | Foto: Reprodução

Hungria Hip Hop

Gustavo da Hungria Neves é o nome de um cantor e compositor brasileiro, considerado como um fenômeno do rap nacional. Com quatro álbuns autorais, hoje Hungria Hip Hop arrasta milhares de fãs pelo país.

O artista será uma das atrações do ‘Baile da Santinha’ que agitará o Podium Arena da Amazônia no próximo dia 22 de abril, a partir das 17h30. No show, grandes sucessos de sua carreira, como “Não troco”, “Coração de aço”, “Não tenho freio” e “O playboy rodou”.

