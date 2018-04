Wesley Safadão e Anitta protagonizam 'Romance com Safadeza'

Manaus - Após muita expectativa, Wesley Safadão e Anitta lançam nova parceria nesta sexta-feira (13). Intitulada “Romance com Safadeza”, a faixa, que sai pela Som Livre, ganha clipe em que os artistas vivem um cantor de bar e uma garçonete apaixonados. Com direção do cineasta Mess Santos, que também assina a fotografia ao lado de Phill Mendonça, as cenas foram gravadas em Fortaleza (CE) e ainda contam com a participação dos influenciadores digitais John Drops, Rica de Marré, Jéssica Dantas e Kaio Oliveira. Confira no YouTube e nas plataformas de música.

A história de “Romance com Safadeza” começou no ano passado, quando Wesley recebeu a faixa de parceiros e decidiu que a cantora seria a pessoa ideal para compartilhar o novo trabalho. "Este clipe está muito especial, ainda mais por ter sido gravado com essa grande parceira que é a Anitta. Assim que eu ouvi essa música pela primeira vez, achei muito a cara dela e estou muito feliz que ela topou gravar comigo. Tenho certeza que será um grande sucesso e que o Brasil inteiro vai curtir nas baladas, em casa e muitos casais vão se identificar”, diz Wesley.

A ideia central partiu de uma conversa entre os cantores e o diretor, que quiseram que o clipe representasse o Nordeste brasileiro de forma clássica. Por isso, a fotografia tem o papel de demonstrar esse sentimento que existe na região, exaltando a dança e mesclando o amor com a sensualidade. De acordo com Mess, a ideia era dar ao clipe um ar atemporal e fazer com que o público possa assisti-lo daqui a dez anos e ainda sentir que o tempo não passou.

Ainda segundo o diretor, Anitta participou de todo processo de concepção do clipe. Juntos, chegaram à conclusão de que a luz do clipe deveria remeter a filmes clássicos, como “Central do Brasil e “Cidade de Deus”. “É uma honra e com muito carinho que gravei este clipe e esta música, que é uma delícia. Safadão me convidou desde o ano passado para gravar e agora conseguimos realizar esse trabalho lindo! Estou muito feliz por ele ter esperado, porque esta música é um sucesso”, comemora Anitta.

