Coca-Cola Anime Jungle começa nesta sexta-feira

Manaus - Tudo pronto para a segunda edição do ano do maior evento de cultura pop e japonesa do Norte do país, o Coca-Cola Anime Jungle (CCAJ). O evento acontece nos dias 13, 14 e 15 de abril, no Sesi Clube do Trabalhador, localizado na zona Leste de Manaus.

Leia também: Coca-Cola Anime Jungle traz Youtubers e Dubladora Miriam Ficher

Entre as atrações estão os youtubers Júlio Cocielo, Metaleiro, Muca Muriçoca, Louco do Refri e a dubladora Miriam Ficher, além de concurso de cosplayers, campeonatos de games, apresentações de K-Pop, exibição de animes, Just Dance e muito mais.

Os ingressos para o evento estão na bilheteria do Clube do Trabalhador. A entrada custa R$10 (dia 13), R$20 (dia 14) e R$20 (dia 15). O pacote para os três dias de evento fica a R$40. Para mais informações: (92) 99198-8076 e, nas redes sociais do CCAJ @animejungle.

