Lista: filmes de terror para assistir nesta sexta-feira 13

Manaus — A sexta-feira 13 sempre carregou o misticismo do azar e do medo. Bruxas, gatos pretos, rituais malignos e histórias macabras fazem parte do imaginário desta data supersticiosa — e assistir um filme de terror fica bem mais interessante hoje. Pensando nisso, o EM TEMPO separou uma lista de filmes de terror que foram destaque nos últimos anos para você curtir a vibe da sexta-feira 13 no escurinho do quarto com muita pipoca... e alguns sustos.





A Bruxa (2015) | Foto: Divulgação

1. A Bruxa (2015)

Considerado por muitos como um futuro clássico do pós-terror, "A Bruxa" foi aclamado pela crítica e pelo público, fazendo mais de R$66 mi apenas nas duas primeiras semanas de estreia nos Estados Unidos. Dirigido e escrito pelo americano Robert Eggers, o longa conta a história de uma família no ano de 1690 que é aterrorizada pela presença de uma entidade que habita a floresta sombria próxima da cabana onde moram.





Grave (2016) | Foto: Divulgação

2. Grave (2016)

O filme francês causou diversas reações no público, com relatos de pessoas passando mal nas sessões de estreia e mais. Dirigido e escrito pela francesa Julia Ducornau, a história se passa nos dias atuais e traz a jovem Justine que acaba de ingressar na faculdade de veterinária. Vegetariana, a menina é forçada a passar pelo trote da universidade, que se resume nos calouros comerem um fígado de coelho. A partir daí, a menina começa a desenvolver um estranho e irrefreável desejo por carne... humana.





Corrente do Mal (2014) | Foto: Divulgação

3. Corrente do Mal (2014)

O filme independente "Corrente do Mal" surpreendeu muitos pelo sucesso de bilheteria - custando apenas US$1 mi e rendendo US$25 mi. O longa-metragem dirigido pelo americano David Robert Mitchell traz uma turma de jovens que está aproveitando as férias de verão para se divertir. Quando uma menina vai em um encontro sexual com outro jovem, ela começa a ser perseguida por uma força supernatural — e que só vai embora quando ela transar com outra pessoa. A curiosa metáfora pode ser discutida no final do filme e vale à pena pensar a respeito.





O Babadook (2014) | Foto: Divulgação

4. O Babadook (2014)

Nessa história contada pela diretora americana Jennifer Kent, uma mãe viúva ajuda o filho a enfrentar o medo do filho de um monstro que cerca a casa. Aos poucos, porém, ela começa a entender que o sentimento do garoto pode ser mais real do que ela imaginava. O filme é considerado por muitos um dos melhores suspenses psicológicos dos últimos anos e com um final bem surpreendente.





Sala Verde (2015) | Foto: Divulgação

5. Sala Verde (2015)

Esse filme é necessário para os amantes do gênero gore, que envolve cenas de sangue e violência mais explícita. "Sala Verde" é um filme de Jeremy Saulnier é envolvente e com enredo bem simples: uma banda de rock viaja pelos Estados Unidos tocando em bares e boates de cidades pequenas. Tudo muda quando, em uma noite, eles testemunham um assassinato em um bar neo-nazista no interior americano. Logo, eles são feitos de refém e precisam lutar contra o tempo para sair vivos do local.





Hush: A Morte Ouve (2016) | Foto: Divulgação

6. Hush: A Morte Ouve (2016)

Um suspense no estilo clássico que vai deixar qualquer um agarrando o lençol. O longa-metragem dirigido pelo americano Mike Flanagan traz uma história um tanto quanto assustadora, de tão possível: uma escritora surda-muda tem a casa invadida por um assassino em série. Como pedir por socorro e como saber quando a ameaça está próxima? Essas perguntas são respondidas de forma engenhosa e de segurar o fôlego em diversos momentos do filme.