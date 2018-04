Tech Week traz exposição, oficinas e competição de robôs no Millennium

Manaus - A partir desta segunda-feira (16), o Millennium Shopping realiza o Tech Week, que contará com uma programação voltada para tecnologia para todas as idades.

Em parceria com o grupo Arduino Manaus, Happy Code, Papercraft Manaus e Keep – Geek e Tecnologia, o centro de compras traz exposição, oficinas e até uma competição de robôs. O Tech Week acontece até o dia 22 e traz uma programação totalmente gratuita e aberta ao público.

“Tanto na entrada da Djalma Batista quanto da Constantino Nery, o público do Millennium Shopping será recebido por um robô de um 1,70m de altura que dará as boas vindas. Sem dúvida, essa será uma das atrações durante a semana de tecnologia”, destaca a coordenadora de marketing do centro de compras, Elizandra Xavier.

Em um espaço próximo ao salão Amanda Beauty, o Papercraft realiza uma grande exposição de cultura nerd. Os visitantes poderão conferir esculturas de personagens icônicos, entre eles, o Goku do Dragon Ball Z, e Han Solo do Star Wars.

Programação

Durante toda a semana, os parceiros do evento estarão realizando oficinas interativas. Em frente à loja da operadora TIM, o grupo Arduino estará oferecendo nos dias 16 (das 13h às 15h) e 17 (das 15h às 17h), oficina de Arduino Básico para adultos e jovens com idade acima de 15 anos.

Nos dias 16 e 20 (das 17h às 18h) acontecerá a oficina de Robótica Criativa, para crianças de 7 a 10 anos. Nos dias 17 e 19 (das 18h30 às 20h30) acontece a oficina de Lilypad – Costure Tecnologia na sua Roupa, destinada para adultos e jovens, que irá mostrar que existem diferentes modos de utilizar de forma divertida e funcional a tecnologia que se pode vestir.

Nos dias 18 (das 13h às 15h30) e 19 (das 15h às 17h) acontece a oficina de Microbit para crianças e adultos. E nos dias 18 (das 18h às 20h) e 21 (das 13h às 15h) acontece a oficina onde aprenderão a montar o Robô Otto, fabricado em impressora 3D.

“Nas oficinas as crianças poderão explorar a cultura maker e construir robôs com kits educacionais e depois ainda expor suas produções ou participar de competições e concursos que acontecerão durante o evento”, disse Tiago Cauassa, do grupo Arduino.

Eles irão também irá realizar a competição do seguidor de linha, onde os robôs serão desafiados a seguir um percurso sem sair do caminho. Já na competição de sumô, o robô irão empurrar o outro e quem cair fora do tatame perderá pontos.

Em frente à cafeteria Di Café, o Happy Code irá prover oficinas de ferramentas de criação de jogos para crianças e adolescentes. A oficina de Unity acontecerá nos dias 16 (das 16h30 às 17h30), 17 (das 13h às 14h e das 15h20 às 14h20), 18 (das 13h às 14h e das 16h30 às 17h30), 19 (das 15h20 às 16h20), 20 (das 13h às 14h) e 21 (das 15h10 às 16h10 e das 16h20 às 17h20).

A oficina de Minecraft acontecerá nos dias 16 (das 14h10 às 15h10), 17 (16h30 às 17h30), 18 (15h20 às 16h20), 19 (16h30 às 17h30) e 21 (das 14h às 15h). A oficina de Kodu será nos dias 16 (das 13h às 14h), 17 (das 14h10 às 15h10) e 19 (das 13h às 14h). E a de Construct nos dias 16 (das 15h20 às 16h20), 18 (das 14h10 às 15h10) e 19 (das 14h10 às 15h10).

A Papercraf também realizará oficinas durante a semana com turmas pela manhã (das 10h30 às 12h) e a tarde (das 14h às 15h30), com turmas extras no final de semana (das 16h30 às 18h).

Ao lado da loja Top Internacional, a Keep – Geek & Tecnologia estará oferecendo oficinas de robótica que ensinará a controlar robôs por meio de computadores. Elas acontecerão nos dias 16 (das 15h às 16h), 17 (das 14h às 15h), 18 (das 16h às 17h) e 20 (das 15h às 16h).

Além disso, a Keep também está oferecendo a oficina de design thinking, que dará uma introdução aos participantes em como criar uma arte ou conceito. A oficina acontecerá no dia 20, das 19h30 às 20h30. No sábado a partir das 15h30 acontece o campeonato de robótica.

Além disso, no espaço o público também poderá conferir modelagem 3D ao vivo, Futebol Robô, Air Soft de Robótica e exposição de robôs de papel e da Revista Midnight Witch. No final de semana acontecerá campeonato de Mario Kart. Para se inscrever nas oficinas e nos campeonatos que acontecerão no Tech Week basta acessar o link Tech Week.



