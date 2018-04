Banca do Largo em Manaus reúne acervo de obras sobre a Amazônia

Joaquim Melo, responsável pela banca | Foto: Michael Dantas

Manaus - Com mais de mil obras de autores da região Norte, que falam sobre a fauna, flora, história, além de poesias amazônicas, a Banca do Largo é um refúgio para estudantes, pesquisadores e amantes da literatura regional. Situada no Largo de São Sebastião, a banca reúne autores como Milton Hatoum, Márcio Souza, Max Carphentier e Mario Ypiranga.

Joaquim Melo, responsável pela banca, que foi criada há 12 anos, lembra que a montagem do local surgiu de um antigo sonho de formar uma livraria.

A banca está localizada no Largo de São Sebastião | Foto: Michael Dantas

“Desde criança eu sempre tive vontade de ter uma banca. Em 2006 apareceu a oportunidade de montar este espaço e eu comecei a dividir as vendas entre revistas e livros. Com o passar do tempo, mais pessoas começaram a procurar conteúdos relacionados à Amazônia. Foi quando eu reuni obras que eu já tinha em casa e comecei a colecionar conteúdos específicos da região”, conta.

Com obras atuais e históricas, a Banca do Largo tornou-se referência entre pesquisadores e estudantes do mundo inteiro. Joaquim conta que turistas interessados em adquirir os livros entram em contato antecipadamente para escolher as obras.

A banca possui em seu acervo títulos raros sobre a Amazônia | Foto: Michael Dantas

“Tem pesquisadores dos Estados Unidos que, quando têm viagem marcada para Manaus, me enviam e-mail com suas listas de desejos”, lembra Joaquim. “Por aqui passam muitos pesquisadores, estudantes e por isso eu seleciono bastante o tipo de obra que posso comprar para colocar na banca. Penso em todos os detalhes para melhor atender esse público”.

Autores de outros estados da região Norte, como Pará, Rondônia e Acre também estão no acervo. Joaquim ressalta que já viajou para todas as regiões do Brasil em busca de raridades amazônicas.

A banca reúne autores como Milton Hatoum, Márcio Souza, Max Carphentier e Mario Ypiranga | Foto: Michael Dantas

“Em todas as cidades que visito, procuro obras que falem sobre a Amazônia. Esses livros, muitas vezes, são raríssimos e muito procurados pelos visitantes da banca”, comenta.

Localizada no Largo de São Sebastião, a Banca do Largo funciona todos os dias, das 16h às 21h. Joaquim Melo também atende clientes que precisam de obras específicas e disponibiliza o telefone 98255-3433 para mais informações.