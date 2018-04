Após 43 horas, prova do BBB acaba e Ana Clara e Kaysar empatam

Manaus - Após 43 horas do início da Prova da Imunidade do BBB, o apresentador Tiago Leifert entra em contato com a casa. "A gente está se aproximando de 43 horas. Por motivos de saúde, nós vamos encerrar a prova e declarar empate. Pela saúde de vocês. A gente admira o quanto vocês lutaram", disse. Após elogiar o desempenho da dupla, o apresentador anuncia: "Os dois vão levar um carro. A imunidade vocês vão ter que decidir entre vocês".

Ao fim da prova, Ayrton recebeu Ana Clara e Kaysar de volta à casa no gramado. O sírio conta para o patriarca da família Lima que tanto ele quanto Ana fora decretados campeões da prova, ganharam um carro cada e terão que definir quem leva a imunidade. Ao ver a filha, Ayrton cai no choro e a abraça.

Ao ser alertado por Ana Clara sobre sonolência, Kaysar pergunta quanto tempo a sister acredita que eles conseguem se manter na prova. Ana responde: "Estou 'deboa'". Kaysar então afirma: "Eu também".

O vencedor da Prova da Imunidade garante pelo menos o quarto lugar no jogo, um carro zero e fica fora da disputa pela liderança. No sábado, teremos uma Prova do Líder. Em seguida, será formado o 13º Paredão. A Eliminação será no domingo (15).