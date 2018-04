Império do Queijo e Kalena Café comemoram o Dia do Café em Manaus

Manaus - Diversos manauenses comemoraram neste sábado (14), o Dia Mundial do Café e degustaram os mais variados tipos de queijos em uma parceria feita entre o Império do Queijo e da cafeteria Kalena Café, localizada na rua Fortaleza, no Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da cidade. Os clientes que foram ao local conferir a degustação dos queijos, se surpreenderam com a variedade e sabores, além de terem experimentado um delicioso e quente café Fatto a mano (feito a mão) na cafeteria.

Um estande para degustação foi montado pelo Império do Queijo, em frente ao Kalena Café. O sócio-proprietário do Império do Queijo, Khaled Hauache disse que o queijo e o café agregam as pessoas. "Você tende a tomar café com a família ou amigos e faz aquela mesa gostosa, recheada e o queijo tem tudo a ver para se comemorar o dia mundial do café", explicou o empresário.

O proprietário da Kalena Café, Aldo Bitencourt, informou que a cafeteria tem uma máquina vinda da Itália, que é a melhor do mundo. "São oito métodos de coadas diferentes e mais de 15 bebidas de café, e todas elas harmonizam muito bem com a variedade de queijos oferecidos pelo Império do Queijo. Tudo aqui nós fazemos na hora", completou Aldo.

A empresária Eliete Falcão disse que não poderia deixar de comemorar o Dia Mundial do Café. "Eu sou viciada em café [risos], e eu gosto dele puro, sem açúcar e leite. Desde criança fui acostumada com essa bebida maravilhosa, e tenho passado isso para os meus filhos. Hoje me surpreendi vindo ao Kalena e encontrando essa degustação de queijos, já encomendei os meus favoritos", disse Eliete.





