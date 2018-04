Escola de dança de Manaus representará o Brasil na Califórnia

Manaus - Dançar na Disney uma vez já parece um sonho, agora imaginem poder dançar outra vez e em outra unidade? O Backstage Studio de Dança, de Manaus, terá a oportunidade desta dobradinha na Disney. A escola amazonense, que já passou pelo Disney Performing Arts em 2017 dançando em Orlando, desta vez se apresenta, com 41 bailarinos, na Califórnia.

Eles viajam no dia 26 de abril com a Qualité Turismo, empresa responsável por levar mais de 30 escolas para se apresentar na Disney, e que realizará em setembro o primeiro ‘Qualité Dance Festival’ na terra do Mickey – um festival de dança que reúne escolas da América Latina.

“Califórnia está nos gerando uma expectativa ainda maior e muita ansiedade. Nós já dançamos em Orlando e queremos seguir o plano de carreira do Performing Arts, passando por todas as unidades da Disney”, conta Raíssa Castro, diretora e coreógrafa do Backstage Manaus. Ela ainda completa que “este projeto estimula os sonhos e é exatamente isto que buscamos em nossa escola. Queremos seguir o plano de carreira viajando com os alunos que estão conosco e queremos retomar o ciclo, passando por todas as unidades da Disney com os novos alunos que forem surgindo.”

Para a Califórnia, o Backstage Studio de Dança, de Manaus, está levando 20 alunos que já dançaram em Orlando, e outros 21 novos alunos. “Algumas mães acompanham o grupo. Os alunos têm entre 12 e 20 anos e eu vejo muito a ansiedade deles para este momento. Além de fazerem o que gostam, que é dançar, irão se apresentar em um parque da Disney, e com os amigos juntos. É um momento muito especial para todos nós”, diz a diretora da academia.

‘SONHOS’

Antecipando um pouco do que apresentarão na Califórnia, Raíssa conta que o nome do espetáculo que o público conferirá é 'Sonhos'. “Estaremos contando neste espetáculo como as pessoas lidam com sonhos. Primeiramente com a existência dele, depois com os obstáculos que aparecem (julgamento, medo, vergonha e insegurança, etc). Vamos mostrar como as pessoas quebram barreiras e persistem, lutam por aquilo que elas acreditam”, fala a diretora.

Um mix de vários estilos de jazz, contemporâneo e hip-hop embalam os bailarinos. “As músicas são todas da Disney, temos uma montagem de vinte minutos que engloba exatamente tudo que a Disney prega: acredite nos seus sonhos. Estamos ensaiando desde fevereiro, todos os finais de semana, com uma carga de seis horas por dia, e agora estamos felizes com o trabalho finalizado”, completa Raíssa, também ansiosa para o grande dia.

2017 foi um ano mais do que incrível para a Qualité Turismo. A agência se consagrou como um dos maiores representantes oficiais da América Latina do programa Disney Performing Arts, Intercâmbio cultural com o selo de qualidade Disney, que busca incentivar escolas de dança e música de toda a parte do mundo para fazer parte do Showbiz do Walt Disney World. Apenas em 2017 a Qualité qualificou 14 escolas de dança espalhas pelo Brasil para se apresentarem maior complexo de entretenimento do mundo e fazerem parte do programa.

“Não é tão simples como muitos pensam participar do ‘Disney Perfoming Arts’, o programa atende aos padrões estabelecidos no National Core Arts Standards imposto pela Disney. Além da apresentação inesquecível no Disney Springs, o programa incluí também workshops opcionais ministradas por profissionais especializados do Walt Disney World”, explica a diretora da Qualité Turismo, Fabiana Carvalho.

