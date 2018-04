Manauscult divulga resultado preliminar do Festival Folclórico do AM

Manaus - Dois grupos folclóricos foram habilitados a receber apoio financeiro da Prefeitura de Manaus para o Festival Folclórico do Amazonas nas categorias bronze, prata e Ouro Master A. O resultado preliminar do edital nº 002/2018 foi publicado na edição de nº 4.343 do Diário Oficial do Município (DOM) de sexta-feira (13). O certame lançado em março prevê o apoio financeiro aos grupos folclóricos que irão se apresentar na 62ª edição do festival.

Leia também: Conheça profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho

O Boi Bumbá Corre Campo e a Liga Independente dos Grupos Folclóricos de Manaus (LIGFM) foram os contemplados. O resultado também pode ser consultado no link.

O edital destina, ao todo, R$ 954.746,00, divididos em três grupos das categorias: “Boi Bumbá Master A”, Categoria Prata e Categoria Bronze. Eles receberão apoio no valor de R$ 99.582,00, R$ 10 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

Recursos

Os grupos que tiveram suas propostas indeferidas têm o prazo de cinco dias para apresentarem recurso. O documento será aceito até esta quinta-feira (19), na sede da Manauscult, localizada na avenida André Araújo, nº 2767, bairro Aleixo, de 8h às 17h.

Leia mais:

Orquestra Puxirum vence com a música Goiabeira 1ª edição do ManiFesta

Morre em Manaus, Oscarino Varjão, criador do boneco Peteleco

CBF confirma estádio do Liverpool para amistoso do Brasil x Croácia