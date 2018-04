Tendências de paisagismo trazem vida e alegria para os ambientes

Manaus — Seja para uma melhor utilização de espaço ou pura estética, a busca por serviços de paisagismo em ambientes internos está cada vez mais em alta. Projetos de arquitetura têm cada vez mais integrado o paisagismo e deixado lares com um toque mais humanizado. Seguindo essa tendência, a empresa manauense Garden Paisagismos se destaca na ambientação de casas e apartamentos, unindo requinte e praticidade.

Criada em 2015, a Garden surgiu quase que brincando: a paisagista Diná Custódio mudou-se e buscou alguém que pudesse realizar o projeto de sua nova residência. Sem sucesso, ela mesma planejou e executou um jardim interno — e as visitas não deixavam de notar o trabalho.

"As pessoas iam me visitar e ficavam maravilhadas com o trabalho, perguntavam quem tinha feito e, no boca-a-boca, começaram a surgir oportunidades de projetos", explica a empresária. Hoje em dia, ela comanda a Garden Paisagismos em parceria com sua filha Danyelle Guimarães. A empresa logo tornou-se a única da região especializada em atender residências, apartamentos pequenos e jardins externos e internos.

O diferencial vai do atendimento ao material utilizado. A paixão de Diná pelos projetos fica clara desde o início, quando o contato é feito com o cliente em uma visita acompanhada de arquitetos. "Tudo que fazemos na Garden é personalizado: ouvimos o que a pessoa imagina para o local, alinhamos com as nossas sugestões e, no final, o cliente sai muito satisfeito", afirma ela. A exclusividade também serve para os vasos utilizados nos projetos da Garden, que podem vir foscos ou laqueados e no formato que o projeto pede.

As opções são infinitas: os projetos da Garden já atenderam desde uma mãe que desejava que o seu bebê possuísse uma mini-horta como primeiro contato com a natureza e comidas saudáveis, até a criação de um espaço zen para quem quisesse meditar e relaxar lendo um livro. E a procura crescente do paisagismo se alinha à uma tendência mundial, onde a natureza consegue o seu espaço no dia a dia apressado e corrido da vida moderna. "O paisagismo está presente em tudo, em todos os lugares que frequentamos, por mais que muitos não enxerguem", destaca a profissional. "É a cereja do bolo, podendo dar mais energia e vida a qualquer espaço que a pessoa deseja".

De acordo com Danyelle, as suculentas são uma tendência forte e que veio para ficar. "São fáceis de cuidar e vêm em diferentes formatos e cores", explica ela. "Muitas pessoas possuem dificuldade de arranjar tempo para cuidar de plantas, então as suculentas e os cactos servem justamente para esses casos, onde a rotina é apertada, mas, ainda assim, existe o equilíbrio no ambiente". Além delas, a Garden também atende utilizando plantas com toque real, o tipo que mais se aproxima do natural.

Alguns dos projetos realizados pela Garden Paisagismos podem ser encontrados no Instagram (@gardenpaisagismos), além de dicas de decoração e cuidado com plantas. Para entrar em contato e agendar visitas, basta entrar em contato através do número (92) 9 8402-6644.

