Confira as atrações culturais do 37º aniversário do bairro Cidade Nova

Manaus - O bairro Cidade Nova, localizado na Zona Norte de Manaus, vai assoprar 37 velhinhas na próxima segunda (23), pelo seu aniversário oficial. Entretanto, a comemoração, por lá, já inicia na sexta-feira (20) e vai até sábado (21). A festa antecipada, que será realizada na avenida Bispo Pedro Massa, ao lado do shopping Sumaúma, terá entrada gratuita e contará com muitas atrações culturais.

A festa marca a sexta edição de parceria com o vereador Rosivaldo Cordovil (Podemos) autor do Projeto de Lei 441, de 2013, que integra o aniversário da cidade ao calendário oficial do município. A festa é organizada por associações de moradores e festeja neste ano a conquista recente da implantação da base avançada do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) dentro do Parque Sumaúma.

“Com um atendimento mais próximo à população, celebramos mais um passo para o avanço do bairro que tem mais de 121 mil habitantes. A Cidade Nova é completa em termos de infraestrutura, contendo diversas empresas bancárias, shoppings, possuindo um comércio promissor e de alta potência. A implantação da base avançada é um passo importante que vamos comemorar com muito orgulho no fim de semana”, disse Cordovil.

Atrações culturais

Ao todo, serão seis atrações culturais, sendo todas regionais. Xote com Pimenta, Banda Impakto, Klinger Araújo, Forró do Lutter, banda Ostenttação e 100% Abusado são os nomes que prometem animar as duas noites de festa. Com a chegada do Festival Folclórico de Parintins, um ritmo que sempre se destaca é o do boi-bumbá, com toda a folia e as lendas do povo tupinambarana.

“Aproveitamos que os três dias mais importantes para a nossa cultura estão chegando e para reunir amantes do boi-bumbá, convidamos o Klinger Araújo. Ele agitar toda a galera nos passos do bumba-meu-boi”, completou o vereador.

São esperados para os dois dias de comemoração, em torno, de cinco mil pessoas. Junto com os shows, a venda de comidas típicas, a presença de vendedores ambulantes e a entrega de um bolo vão completar a programação da festa.

Juntamente com as associações locais, algumas secretarias da Prefeitura de Manaus como a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), a Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp), a de Feiras, Mercado, Produção e Abastecimento (Sempab), junto com guarnições da Polícia Militar irão ajudar na estrutura do evento.

