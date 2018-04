Já pensou em ter uma apresentação de Ópera na sua casa? Veja como!

Com a proposta de popularizar a ópera no Amazonas, a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) lança o “Ópera Delivery”, que levará sessões exclusivas de trechos de obras à casa dos amazonenses. O projeto faz parte da programação do 21º Festival Amazonas de Ópera (FAO), que acontecerá entre os dias 28 de abril e 2 de junho. O FAO 2018 é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da SEC, com patrocínio do Bradesco Prime – que celebra 10 anos de parceria com o festival –, além do apoio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) e da Aliança Francesa.

Do dia 30 de abril a 1º de junho, após realizar um cadastro online, a população poderá receber as intervenções em diferentes locais, como praças, em casa ou no trabalho. A SEC realizará, ao todo, 50 apresentações ao longo do mês.

De acordo com o gerente de eventos do órgão, Francis Madson, as intervenções fazem parte das Temporadas Culturais e prometem apresentar trechos de clássicos do mundo inteiro em 15 minutos.

“Nós dividimos o trabalho em duas apresentações por dia. Os participantes do festival irão se revezar para levar a cultura em todo lugar. O ‘Ópera Delivery’ apresentará clássicos de diversos festivais que acontecem pelo mundo”, adianta Madson. “Esse projeto vai levar a ópera a qualquer lugar e de uma forma gratuita”.

Como participar

O cadastro será realizado no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br/operadelivery), que estará disponível para o público nesta terça-feira. Os sorteios serão feitos com uma semana de antecedência e os ganhadores terão seus nomes divulgados nas redes sociais da SEC.

Ao entrar no site, é preciso cadastrar dados como nome, telefone e local onde deseja a apresentação.

Uma das participantes do projeto e do FAO 2018 é a solista Amanda Aparício, que participará da obra ‘Acis and Galatea’. Amanda participou do teaser do Ópera Delivery, gravado na manhã do dia 13 de abril. "Para mim, é uma grande honra, como amazonense, cantar em um festival de ópera e também levar um pouquinho do que a gente vai apresentar para a casa das pessoas. Convido todos para participar".

Este ano, o Festival contará com a apresentação de cinco óperas: "Faust", "Dessana Dessana", "Florencia en el Amazonas","Acis and Galatea" e a estreia mundial "Kawah Ijen (Vulcão azul)".

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e no site www.aloingressos.com.br, com valores que vão de R$ 5 a R$ 60.