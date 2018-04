Márcia Novo lança novo clipe em que mistura o reggaeton e o boi-bumbá

Corena é a personagem protagonista do videoclipe que foi ambientado em um universo entre o folclore e um submundo espiritual fictício | Foto: Divulgação

No próximo dia 28, a cantora amazonense Márcia Novo apresenta o clipe do seu mais novo single batizado de ‘Se Questa’, que reúne a sensualidade do reggaeton – ritmo que vem conquistando cada vez mais os brasileiros – e, claro, o boi-bumbá. Porém, para brindar seus fãs e também admiradores do seu trabalho, a artista prepara um show especial para o dia 2 de maio dentro do projeto ‘Tacacá na Bossa’, no Largo São Sebastião com entrada gratuita.

De acordo com Márcia Novo, a produção da música ‘Se Questa’ marca a continuidade do trabalho que ela vem realizando em parceria com o maestro Manoel Cordeiro. “Sou muito apaixonada pela cultura do Amazonas. Então, sempre que possível, faço questão de evidenciar o ritmo do boi-bumbá. Desta vez, fui mais ousada e misturei com reggaeton. O resultado é uma mistura ‘cigana’ que, com toda certeza, vai agradar”, explica ela.

E para dar um toque especial ao clipe, Márcia ‘convocou’ os cantores Zezinho Corrêa e David Assayag. “Juntamente com eles, queremos reposicionar a música amazonense e reinterpretar muito individualmente o misticismo dos seres encantados da Amazônia, tendo em vista que a letra da canção fala justamente sobre essa magia que envolve a floresta”, comenta.

Isto porque ‘Se Questa’ é baseada no relato que um nativo deu à cantora sobre a sereia pela qual ele se apaixonou. Ainda segundo o homem, ela era uma entidade que falava uma língua diferente. “A partir disso nasceu Corena, a protagonista do videoclipe que foi ambientado em um universo entre o folclore e um submundo espiritual fictício, fugindo do tradicional de maneira a apresentar o lendário regional, renovando a expressão artística”, finaliza Márcia.

CARREIRA

Em 2018, Márcia Novo completa 15 anos de carreira com quatro discos gravados, sendo um deles por meio da Lei Rouanet com apoio da Honda da Amazônia. Além de cantora, a amazonense é compositora, instrumentista e produtora cultural.

Criada dentro do universo do samba-rock por seu padrinho Bebeto (personalidade do gênero musical), Márcia já foi produzida por nomes como Paulo Calasans e Wilson Souto Júnior. Atualmente, ela está voltada para suas raízes e é produzida pelo maestro paraense Manoel Cordeiro, nacionalmente reconhecido pelo fenômeno da lambada.

Entre Manaus e São Paulo, cidade que escolheu para ser sua segunda moradia, a artista já passou pelos palcos do Sesc Belenzinho, Centro Cultural Rio Verde, Mundo Pensante, Semana Internacional da Música e Bloco do Baixo Augusta.