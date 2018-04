Projeto traz Gregorio Duvivier, Maria Ribeiro e Xico Sá a Manaus

Com acesso gratuito, no dia 19 de abril (quinta-feira), às 20h, no anfiteatro do Sesc Balneário, a LC Produção Cultural e o Sesc AM promovem o bate-papo literário “Você é o que Lê”, com Gregorio Duvivier, Maria Ribeiro e Xico Sá, que são autores e representantes da atual cena literária, jornalística, artística e cultural brasileira.

O objetivo do projeto, que já foi visto por mais de 18 mil espectadores, em 10 cidades brasileiras, é tirar da literatura a conotação de intelectual e inacessível. Os três debatedores interagem com a plateia durante toda a conversa e se utilizam de suas projeções como pessoas públicas e do entretenimento para aproximar o público do universo da leitura em uma conversa descontraída em que tudo se transforma em literatura: redes sociais, youtubers, política, futebol, entre outros.

O acesso é gratuito, mas será necessário retirar o ingresso em uma das Centrais de Atendimento do Sesc AM no período de 16 a 19/4. As Centrais Sesc ficam localizadas nas unidades Centro (rua Henrique Martins, 427) e Balneário (av. Constantinopla, 288, Alvorada). Serão disponibilizados 2.000 ingressos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3649-3750 ou pelo site www.sesc-am.com.br.