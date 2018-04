Como estimular o hábito da leitura nas crianças?

Nesta quarta-feira (18) comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil, data que homenageia Monteiro Lobato, um dos maiores autores da literatura infanto-juvenil. Aproveitando a data, a coordenadora do curso de Pedagogia da UniNorte, Flávia Carvalho, dá dicas aos pais de como incentivar a leitura, principalmente numa época em que esse hábito tão saudável perde espaço para jogos eletrônicos e outros entretenimentos do gênero.

A principal dica, segundo ela, é oferecer aos pequenos atividades que envolvam a leitura. Outra maneira de os pais incentivarem os filhos nesse hábito é sendo o principal exemplo a seguirem. “Crianças que veem os pais lendo, que percebem que eles têm prazer em fazer isso, acabam se interessando também por essa prática”, afirmou.

Ela também sugere criar uma mini biblioteca em casa, solicitar um feedback da criança a respeito do livro que ela está lendo, fazer roda de leitura e até mesmo apostar nos livros interativos, que possibilitam à garotada colorir, rabiscar, escrever e liberar a criatividade. “O livro pode ser trabalhado de diversas formas”, sugere Flávia Carvalho.

Entre os benefícios da leitura, de acordo com a professora, está o estímulo à criatividade e à imaginação, além de contribuir para que a criança amplie o vocabulário e desenvolva a capacidade crítica. “Esse é também um hábito que melhora o desempenho da criança na escola, por ser fundamental em todas as disciplinas”, acrescentou.

LIGALEITURA

Para celebrar a data, os universitários do curso de Pedagogia da UniNorte participarão do projeto de extensão da instituição, chamado LIGALEITURA, que realizará uma programação de incentivo à leitura, para a comunidade do entorno da instituição, na Casa do Idoso São Vicente de Paulo e no Centro de Convivência Madalena Arce Daou.

Os alunos da UniNorte doaram livros que farão parte da campanha de incentivo, interagindo com a comunidade e mostrando os benefícios da leitura. E, no Dia Mundial do Livro (23), os universitários participarão da iniciativa “Pega, Lê e Leva”, que estará em algumas paradas de ônibus do centro da cidade, disponibilizando livros e revistas para a população, conforme explica o professor do curso de Pedagogia responsável pela ação, Wenderson Cruz.