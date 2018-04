No dia do amigo, conheça os benefícios de uma boa amizade

Manaus - “Existirá algo mais agradável do que ter alguém com quem falar de tudo como se estivéssemos falando conosco mesmos?”. A frase é de um dos mais famosos filósofos da Roma Antiga, Marco Túlio Cícero, quando refletiu sobre o prestígio dos amigos para nossa vida.

Assim como Cícero, vários filósofos, poetas, escritores e músicos expressam o dom da amizade entre duas pessoas. Como Francis Bacon, que retrata em algumas linhas a vida sem amigos. “Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto”.

Já o escritor brasileiro, Machado de Assis, em seus versos fala da relação pura entre amigos. “Benditos sejam os amigos que acreditam na tua verdade ou te apontam a realidade. Porque amigo é a direção. Amigo é a base quando falta o chão”.

O Dia do Amigo é comemorado popularmente nesta quarta-feira (28) no Brasil. Para comemorar essa data e mostrar a importância da amizade na vida, o Em Tempo conversou com a psicóloga Maria Flor, especialista em psicologia clínica, para listar os benefícios dessa relação na saúde mental.

Ter uma boa amizade faz bem à saúde | Foto: Divulgação

1. Melhora o humor

Quem nunca sentiu a necessidade de marcar com um amigo para conversar no meio da correria da rotina, não é?! É sempre bom sair para tomar um café, uma cerveja, e até mesmo um “ar” com algum amigo.

De acordo com a psicóloga, a pessoa que tem bons amigos, sem dúvida, consegue ser mais leve. “A pessoa se torna mais despojada porque troca valores, afetos, e sonhos.Então, esses vínculos contribuem para a nossa harmonia emocional", disse.

2. Evita doenças

Segundo os especialistas, ter amigos é um ótimo indicador para uma pessoa ser considerada saudável, seja saúde física ou saúde mental.

“Os vínculos afetivos sempre conseguem amenizar algum problema emocional porque o vínculo da amizade passa ao outro segurança, aquela certeza de que nunca estamos sozinhos, e como o ser humano é um ser sociável não nasceu para ficar sozinho, e isso reflete diretamente no quão saudável a pessoa vai ser”, explica a especialista .

3. Traz sentimento de seguridade

Em um relacionamento, seja com amigos ou amoroso, vários sentimentos são envolvidos. Um deles é o sentimento de segurança que, segundo Maria Flor, é fundamental para uma boa relação.

“A pessoa tem que se sentir segurança com a outra para compartilhar coisas da vida, seja segredos, realizações ou sonhos”, comenta, acrescentando que “o companheirismo é extremamente necessário também porque aquele amigo se torna uma pessoa tão próxima ou mais do que alguém da família por conta do convívio”.

“Os vínculos afetivos sempre conseguem amenizar algum problema emocional" | Foto: Reprodução

Ainda segundo ela, ao mesmo tempo que a pessoa se sente acolhida e segura, a pessoa desenvolve o sentimento de pertencimento. “Nós como seres humanos, necessitamos pertencer a um grupo, seja família, a uma sociedade, e claro a nós mesmo, por isso, com esse convívio criamos o sentimento de pertencimento no mundo”, disse.

4. Faz a pessoa amadurecer

A especialista conta que a amizade verdadeira funciona como se fosse um matrimônio, porque é um relacionamento contínuo e perpassa por vários obstáculos durante a vida, como acontece nos casamentos, o que faz a pessoa amadurecer.

“Todo relacionamento tem obstáculos, seja em um romance ou na amizade. E como as pessoas são diferentes e pensam diferente não quer dizer que o simples fato de estarem juntas devem se anular por conta do outro, ou aceitar qualquer intervenção que não agrade. Em qualquer relação precisamos respeitar as diferenças, por isso, uma boa conversa sempre será capaz de resolver quaisquer atritos entre as pessoas”, finaliza.

Viu só?! Vários são os benefícios que a amizade traz para nossa vida. Sabia de todos? Aproveita e compartilha com os amigos também.

