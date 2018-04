'Povos da Amazônia' terá programação em homenagem ao Dia do Índio

Manaus - De 18 a 20 de abril, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), localizado na avenida Silves, 2222, no bairro Distrito Industrial 1, zona sul de Manaus, terá programação especial em homenagem ao Dia do Índio, comemorado no dia 19 de abril. As atividades acontecerão em vários espaços do centro cultural, das 8h às 17h, com entrada gratuita.

A programação foi pensada para valorizar o conhecimento da cultura indígena e contará com exposições, exibição de filmes, palestras e oficinas.

“O CCPA tem como principal objetivo difundir a cultura dos povos tradicionais: indígenas, caboclos e ribeirinhos. A nossa programação do Dia do Índio já acontece há vários anos, com atividades diferenciadas que buscam valorizar e preservar alguns costumes indígenas”, afirma Márcia Fernandes, gerente do CCPA. “Com as oficinas de trançado e de pintura, exibição de filmes e documentários indígenas, conseguimos abranger várias faixas etárias para que todos possam compreender um pouco desse universo”.

Abrindo a programação, nesta quarta-feira (18), além de visitas às exposições fixas do CCPA, o público poderá assistir a filmes com temática indígena e participar de oficinas de pintura.

Na quinta-feira (19), de 8h até 12h, o projeto “Mania de Ler” disponibilizará centenas de obras para a leitura no local, e também contação de histórias para crianças; as outras atividades do dia são exposições de lendas indígenas; exibição de filmes; oficinas de trançado e pintura; e palestra sobre artefatos de toucador, adornos plumárias e indumentária, ministrada por Thay Inomata.

Fechando a programação, na sexta (20), também vai ter o projeto “Mania de Ler”; exposições de lendas indígenas; sessões de cinema; oficinas de trançado e pintura. A palestra do dia será sobre artesanato feito com semente e resina do Guaraná, com Thay Inomata; e haverá, ainda, uma apresentação musical indígena.

Programação

Dia 18 de abril de 2018

9h às 10h – Visita às exposições

9h – Filme indígena, no Cine Silvino Santos

10h às 11h – Oficina de pintura

14h às 15h – Visita às exposições

14h30 às 16h – Filme indígena, no Cine Silvino Santos

15h às 16h – Oficina de pintura

Dia 19 de abril de 2018

8h30 às 12h – Mania de Ler

9h às 10h – Visita às Exposições /Lendas Indígenas

9h às 11h – Sessão de Filme Indígena Infantil, no Cine Silvino Santos

9h às 11h – Sessão de Filme Indígena Infantil, no Auditório Gabriel Gentil

10h às 11h – Oficina de pintura

14h às 15h – Visita as Exposições /Lendas Indígenas

14h – Palestra artefatos de toucador, adornos plumárias e indumentária, com Thay Inomata, no Auditório Gabriel Gentil

15h às 16h – Oficina de Trançado/Pintura

Dia 20 de abril de 2018

8h30 às 12h – Mania de Ler

9h às 10h – Visita às Exposições /Lendas Indígenas

9h às 11h – Sessão de Filme Indígena – Infantil/Cine Silvino Santos

9h às 11h – Sessão de Filme Indígena – Infantil/Auditório Gabriel Gentil

10h às 10h30 – Oficina de pintura

10h40 – Apresentação Musical Indígena

14h às 15h – Visita às Exposições

14h – Palestra sobre artesanato feito com semente e resina do Guaraná, com Thay Inomata, no Auditório Gabriel Gentil

14h20 às 16h – Sessão de Filme Indígena– Infantil/Cine Silvino Santos

15h30 às 16h30 – Oficina de Trançado/Pintura

