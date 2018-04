Zezé Di Camargo & Luciano se apresentam em Manaus

Manaus - Em turnê pelas principais cidades do país, com o show em comemoração aos 25 anos de carreira, a dupla Zezé Di Camargo & Luciano estará em Manaus, para uma apresentação no dia 18 de maio, no Copacabana Chopperia, avenida do Turismo, no bairro Tarumã.

Leia também: Projeto traz Gregorio Duvivier, Maria Ribeiro e Xico Sá a Manaus

O show, realizado pela Fábrica de Eventos, tem o apoio do Amazonas Shopping, que presenteará os clientes com ingressos para o setor front stage do espetáculo, como parte da campanha promocional do Dia das Mães (13 de Maio).

A promoção inicia no dia 30 de abril e segue até o dia 09 de maio ou enquanto durarem os ingressos. De acordo com o superintendente do Amazonas Shopping, Rodrigo Vabo, mais uma vez o centro de compras inova e oferece aos clientes a oportunidade de vivenciar uma experiência inesquecível, assistindo de perto dois ícones da música sertaneja.

O show é um espetáculo moderno, com megaestrutura e cenografia que traz painéis de LED fragmentados. Durante duas horas de show Zezé Di Camargo & Luciano cantam grandes hits da carreira e canções inéditas.

O repertório preparado especialmente para emocionar o público que acompanha a carreira da dupla, inclui canções como "A Ferro e Fogo", "Pior é te Perder", "Sufocado" e “No dia em saí de casa”, “Pão de mel” e "Coisas do Amor".

Zezé Di Camargo & Luciano têm mais de 40 milhões de cópias vendidas. No Brasil, fazem cerca de 140 shows por ano, com público médio de 50 mil pessoas. A dupla já conquistou todos os tipos de prêmios e ainda figuram na lista Top5 dos mais tocados nas rádios. O filme que retrata a trajetória da dupla mais consagrada do país, “2 Filhos de Francisco”, completou dez anos em 2015.

Promoção – O setor front stage do show será reservado exclusivamente para os clientes do Amazonas Shopping, como comemoração pelo Dia das Mães. Para garantir lugar nesse espaço mais do que especial, basta o cliente acumular R$ 400,00 em compras nas lojas do shopping e trocar as notas fiscais pelo ingresso, no período de 30 de abril a 13 de maio ou enquanto durarem os estoques. O balcão de trocas estará funcionando na praça da expansão, próximo ao Rei do Mate.

Para dar mais agilidade e proporcionar conforto aos clientes, além do balcão de troca tradicional, o Amazonas Shopping disponibilizará um sistema de autoatendimento, com tablets para facilitar a troca dos brindes da promoção.

Os clientes que utilizarem o aplicativo do shopping também poderão agilizar o processo de participação na promoção, cadastrando as notas no app. Em seguida, será necessário apenas retirar o presente, no centro de compras.

Leia mais:

Quinta edição do 'Comédia de Bar' exalta humor amazonense

No dia do amigo, conheça os benefícios de uma boa amizade

Já pensou em ter uma apresentação de Ópera na sua casa? Veja como