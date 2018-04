Fátima Silva e Rafael Moraes se apresentam no ‘Tacacá na Bossa’

Manaus - Nesta quarta feira (18), as atrações do “Tacacá na Bossa”, no Largo São Sebastião, são os cantores Fátima Silva e Rafael Moraes. O evento, que tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), começa às 19h e tem acesso gratuito.

Rafael Moraes vai abrir a programação com muito sertanejo. Em seguida, Fátima Silva, acompanhada pelos músicos Wilson Assis (contrabaixo), Valdino Junior (violão), Gio dos Anjos (teclado) e Neto Antunes (bateria), comandará a noite.

Com um repertório eclético, a cantora interpretará canções de Maria Bethânia, Gal Costa, Marília Mendonça e Alcione. O show terá, ainda, a presença de dois convidados: Fabrício Solano e Nádia Marques, que dividirão o palco com Fátima.

A cantora fala que o “Tacacá na Bossa” é uma referência para os artistas de Manaus.

“O ‘Tacacá na Bossa’ se transformou num evento tradicional. As pessoas vão para o Largo de São Sebastião, todas as quartas-feiras, para ouvir uma boa música e se divertir”, comenta. “Nessa quarta, eu vou cantar com os meus parceiros de música. Estou em um período de estruturação pessoal, mas estou muito feliz por cantar no 'Tacacá'”.

Serviço: Fátima Silva e Rafael Moraes no ‘Tacacá na Bossa’

Data/hora: 18 de março, quarta-feira, a partir das 19h

Local: Tacacá da Gisela – Largo de São Sebastião, Centro

Entrada: Gratuita

