Caprichoso lança camisa oficial de 2018

Manaus - Faltando três dias para a Festa de lançamento e gravação do DVD Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral, a Loja Vitrine Azul, lançou nesta manhã de quarta-feira (18), a camisa oficial da festa.

A correria dos torcedores foi geral em busca do produto lançado com a presença do Boi Caprichoso, itens oficiais, o Pajé Neto Simões, o Tripa Alexandre Azevedo, o Apresentador Edmundo Oran, o Amo do Boi, Prince do Caprichoso e a Porta-Estandarte Marcela Marialva que deixaram o evento mais festivo.

Leia também: Matéria-prima da floresta forma cenografia do curral do boi Caprichoso

Para o presidente Baba Tupinambá, o Caprichoso presenteia o torcedor e sócio na Semana Azul com a camisa que marca a presença na gravação do DVD. Ele ressaltou a parceria com a Loja Vitrine Azul. “Deu certo a parceria com o Tarcísio, estamos estendendo isso para Manaus com abertura da loja nos próximos dias com todos os produtos que são vendidos em Parintins. Queremos chegar aos nossos torcedores no Brasil e no exterior”, comemora.

O empresário Tarcisio Coimbra, destacou que a camisa tem um preço acessível de R$30,00. “ É um produto a preço popular, por isso a correria do torcedor. Só agora no lançamento alcançamos nossa expectativa de venda”, assegura.

Na sexta-feira (20), o Caprichoso e a Loja Vitrine Azul apresentarão em desfile as camisas licenciadas, além dos produtos 2018.

“Repetiremos o sucesso do ano passado quando conseguimos colocar à venda nossos produtos que se esgotaram no período do festival. Neste ano temos nova produção para a galera azul e Branca. Já é sucesso total”, destaca.

Leia mais:

Zezé Di Camargo & Luciano se apresentam em Manaus

'Povos da Amazônia' terá programação em homenagem ao Dia do Índio

No dia do amigo, conheça os benefícios de uma boa amizade