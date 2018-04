Vídeo: Ivete Sangalo com uma das gêmeas encanta a internet

Ivete é mãe das gêmeas Marina e Helena, que nasceram em fevereiro deste ano | Foto: Divulgação/ Instagram

Após dias sem postar nas redes sociais, Ivete Sangalo postou hoje (18) em sua conta do instagram um vídeo recheado de fofura e enlouqueceu a internet .



No registro, "Veveta" aparece com uma das gêmeas no colo. A bebê está tirando um soninho gostoso e Ivete segurando a menininha com muito carinho.

Ivete é mãe das gêmeas Marina e Helena, que nasceram em fevereiro deste ano.

Veja vídeo:

| Autor: Divulgação/ Instagram

