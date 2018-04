Últimos dias de inscrições para o 'ViaNorte acústico gospel'

Manaus - Os interessados em participar do festival de música "ViaNorte Acústico Gospel", tem até esta sexta-feira (20) para se inscrever e concorrer a premiação de R$ 4.000,00 no concurso, que será realizado no Shopping Manaus ViaNorte, localizado na Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, no Nova Cidade, na Zona Norte.

O evento terá a sua final em 15 de maio e está aberto a participação de duplas, bandas, trios, solos, no estilo voz e violão, acompanhados por teclado e cajon. Os candidatos passarão por audições de avaliação nos quesitos interpretação, melodia, letra e afinação, realizadas nos finais de semana até a data da final.

O valor da inscrição é de R$ 20,00, mais um quilo de alimento, e pode ser feita na Associação dos Músicos e Artistas Cristãos do Amazonas (Amacam), no primeiro piso do Manaus ViaNorte, no horário de funcionamento do centro de compras. A idade mínima para os candidatos é de 15 anos. Menores de 18 anos tem que apresentar permissão assinada pelos pais ou responsáveis (com cópia do RG).

As audições dos músicos acontecerão aos sábados e domingos, das 16h às 18h, na praça de alimentação do shopping. Uma comissão julgadora será responsável pela avaliação dos trabalhos.

“A finalidade é de revelar novos talentos da musica cristã, independente de denominação religiosas e ao mesmo tempo divulgar os novos calouros no meio musical gospel”, informa o presidente da Amacam, Francisco Mesquita, que realiza o festival em parceria com o Manaus ViaNorte. Mais informação sobre o festival no site do shopping ou pelo Whatsapp 99143-0258.

