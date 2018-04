Abertas em Manaus inscrição para oficina sobre documentários

Manaus - A Rizoma Audiovisual — produtora de conteúdo para cinema, TV e internet, em parceria com a Prefeitura de Manaus — por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Evento (Manauscult), promove, na próxima terça e quarta-feira, 24 e 25, duas oficinas de introdução ao cinema documentário. Ambas são gratuitas e fazem parte da contrapartida do edital nº 002/2016 – Concurso – Prêmio Manaus de Audiovisual.

No dia 24, de 14h às 17h30, acontecerá a oficina “Narrar (audio)visualmente: os fundamentos da imagem cinematográfica”, ministrada pelo produtor e diretor de Cinema e TV, Erlan Souza, que também é doutor em Antropologia de Iberoamerica, pela Universidade de Salamanca/Espanha.

Durante a oficina, serão ministrados conteúdos como “Introdução à narrativa (audio)visual” e os “fundamentos da narrativa no cinema”. Os participantes poderão aprender, por meio da análise de casos e exemplos, a importância de elementos como o ponto de vista; continuidade visual; corte; escala de planos; e a composição do quadro.

Já no dia 25, o roteirista, produtor, diretor e editor de cinema e TV, Gustavo Soranz, ministra a oficina “A poética do documentário”, de 14h às 17h30. Soranz é doutor em Multimeios pela Unicamp e professor do curso de Jornalismo.

O conteúdo traz as seguintes abordagens: “Introdução às principais funções, tendências ou modalidades do documentário moderno”, além de apresentar aos participantes as cinco principais categorias que compõem a poética do documentário: gravar, revelar ou preservar; persuadir ou promover; analisar ou interrogar; expressar; e a dimensão ética.

As oficinas contam com 30 vagas cada. A participação é livre para todos os interessados, sem nenhum pré-requisito específico. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/2H905ju

As atividades acontecerão no miniauditório da Unidade 2 do Centro Universitário Fametro, localizado na avenida Djalma Batista, Chapada, zona Centro-Sul.

SERVIÇO:

O quê: Oficinas de introdução ao cinema documentário

Quando: 24 e 25 de abril (terça e quarta-feira)

Horário: 14h Às 17h30

Onde: Miniauditório da Unidade 2 do Centro Universitário Fametro

Quanto: Gratuito

Mais informações: 98113-8937

