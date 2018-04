Planeta Boi agitará Manaus no próximo dia 30, véspera de feriado

O grande evento que esquenta a temporada bovina em Manaus, o Planeta Boi, está marcado para o dia 30 de abril, véspera de feriado, no Copacabana. As atrações da festa serão David Assayag com a Marujada de Guerra, Sebastião Júnior com a Batucada, a dupla sertaneja local João Victor e Rodrigo e a DJ Layla Abreu. Além disso, também haverá apresentação dos itens oficiais dos dois bois.

A festa costumava acontecer somente em Parintins, mas devido ao grande sucesso e também atendendo a pedidos dos torcedores de Caprichoso e Garantido, o evento passou a ser realizado em Manaus. “O Planeta Boi, além de ser um esquenta para o Festival Folclórico de Parintins, também é uma celebração que reúne os fãs dos bois-bumbás, além de contar com a apresentação de diferentes artistas, embalando no ritmo do dois pra lá e dois pra cá”, comenta o diretor de eventos da Amazon Best, realizadora do evento, Diego Oliveira.

O Planeta Boi foi criado em 2003 pela Amazon Best e é um evento diferenciado para quem gosta de cantar e dançar ao som das toadas, ritmos amazônicos e brasileiros. “O evento está consolidado, fazendo parte do calendário de eventos do Festival Folclórico de Parintins”, destaca.

De acordo com o diretor-executivo da Amazon Best, Valdo Garcia, o Planeta Boi nasceu a partir do Festival Folclórico de Parintins. “O evento também acontece em Manaus para que mais pessoas possam prestigiar a festa e conhecer um pouco da emoção do festival”, destaca.

Os ingressos para o Planeta Boi já estão disponíveis no site aloingressos.com.br e nos pontos de vendas da Alô Ingressos nos shoppings Manauara, Amazonas, Via Norte e Sumaúma. Outros pontos de venda serão na sede da AMB e Espetinho do Cheff.