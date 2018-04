Leandro Karnal realiza palestra em Manaus

Manaus - O pesquisador em comunicação Leandro Karnal irá realizar uma palestra em Manaus, no dia 4 de maio durante o evento “Liderança, ética e educação”. O evento acontece na plenária do Studio 5, e terá início às 18h.

Na abertura, o delegado e diretor da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), Pablo Oliva, falará por volta de 40 minutos sobre os bastidores dos trabalhos da Policia Federal contra a corrupção no nosso Estado e no Brasil.

Em seguida, Karnal irá palestrar por mais de uma hora e meia, com o objetivo de trazer novos conceitos de pensamentos relacionados à liderança à ética e educação no país.

Para Moyses Sabba Netto, administrador e empresário, a população de Manaus merece este evento. “Manaus é uma metrópole com mais de 2 milhões de pessoas.

Temos mais de 450 indústrias e isso significa que há uma população que não tem acesso aos grandes eventos. Portanto, entendo ser importante trazer o professor Leandro Karnal, pois nosso povo merece”, comenta o dono da Sabba Produções, Eventos e Consultoria, empresa que traz o pesquisador.

O empresário espera mais de 2.500 pessoas, entre os segmentos da indústria, comércio, educação, profissionais liberais e admiradores de Karnal. No evento o parceiro Ipog, fará um sorteio de uma bolsa de estudo com 50% de desconto em curso de pós-graduação.

Karnal, que é historiador, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) e professor na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), trará aos amazonenses informações do mundo e navegará nos conhecimentos do cotidiano e dos antepassados, trazendo ensinamentos, muitas vezes conhecidos por alguns, mas que estão escondidos por outros.

Livros publicados

Karnal tem vários livros escritos em autoria e em coautoria. São mais de dez publicações, algumas das quais estão entre as mais vendidas do Brasil, como “Verdades e Mentiras”, “Felicidade ou Morte”, “Pecar e Perdoar”, “Detração – breve ensaio sobre o maldizer”, “História dos Estados Unidos “e “Conversas com um jovem professor”.

Participações na mídia

Ele participa frequentemente em diversos programas como o Jornal da Cultura e Café Filosófico, que são programas onde são promovidas reflexões acadêmicas. Além disso, ele também é membro do conselho editorial de muitas revistas científicas do país.

É colunista fixo do jornal Estadão e tem participações diárias nas rádios e canais de TV do grupo Bandeirantes. Seus vídeos e frases circulam pela internet com grande popularidade.

Ingressos

Os ingressos são vendidos no estabelecimento Sou Concurseiro, na Rua Pará, no Vieralves, Zona Centro-Sul, das 8h às 20h. Você pode adquirir o ingresso pelo site www.guicheweb.com.br/leandrokarnal

também oferece o serviço.

Local: Studio 5 Centro de Convenções (Plenária)

Hora: 19:00 Horas

Dia: 04 de Maio de 2018

