Tour que celebra os 50 anos da carreira de Sidney Magal chega a Manaus

Informações pelo telefone (92) 99153-0545 | Foto: Divulgação

Uma das maiores personalidades da música brasileira, Sidney Magal, desembarcará em Manaus no próximo dia 18 de maio para a apresentação do show que comemora seus 50 anos de carreira. “Meu sangue ferve por você”, “Sandra Rosa Madalena”, “Me chama que eu vou” e “Amante Latino” são alguns dos sucessos do cantor que estarão no repertório do show.

A dona de casa Maria Dinelly, de 62 anos, acompanha a carreira de Magal desde os anos 80. A admiração surgiu após a aparição do cantor em um programa de tv da época. “Ele é um artista completo. Canta, dança e interpreta. São poucos os artistas brasileiros como ele”, destaca. “É um ídolo de várias gerações e suas músicas embalaram vários momentos da minha vida”.

“São raras as vezes que temos em Manaus a possibilidade de assistir a shows de grandes cantores. Certamente será uma noite de muita nostalgia. Para mim será um grande prazer, pois será a primeira vez que o encontrarei. Será um lindo presente de Dia das Mães”.

Sobre a carreira

Magal começou a aparecer na mídia nos anos 70, como um jovem cantor de músicas sensuais e românticas, causando furor entre as fãs. Seu primeiro sucesso foi um compacto com a sugestiva música "Se Te Pego Com Outro Te Mato". Incorporando elementos da música cigana, da disco music e da música latina, se tornou popular, presença constante em programas de televisão.

Com 18 álbuns lançados, o mais recente em 2017, Magal reúne ainda em sua trajetória mais de 20 trabalhos como ator, entre filmes e novelas, sendo suas participações nas novelas “Bang Bang” e “Da Cor do Pecado” os mais relevantes.

Um dos pontos altos de sua popularidade foi no início dos anos 90 - com a efêmera explosão da lambada, Sydney Magal tornou-se um dos maiores ícones desta época, explodindo com a música "Me Chama Que Eu Vou", que foi inclusive tema da novela “Rainha da Sucata” da Rede Globo. Também trabalhou em cinema, estrelando o filme “Amante Latino”, em que interpretava a si próprio.

Ingressos para o show e outras informações podem ser adquiridas pelo telefone (92) 99153-0545.