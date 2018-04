Teatro Manauara recebe encontro musical de Cássia Eller e Nando Reis

A parceria musical de Cássia Eller e Nando Reis será apresentada no espetáculo “All Star - Um encontro que o tempo não apaga”. O show acontece no próximo dia 5 de maio, sábado, em única apresentação no Teatro Manauara (rua Mario Ypiranga Monteiro, Manauara Shopping, Adrianópolis).

O show reúne o repertório dos cantores Cássia Eller e Nando Reis, que mantiveram uma parceria de sucesso nos anos 90. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Manauara ao custo de R$ 50 (meia). Estão disponíveis ainda nos pontos de venda da Alô Ingressos nos shoppings: Amazonas, Manauara, ViaNorte e Sumaúma.

O espetáculo é conduzido pelos atores Jana Figarella e Emerson Espíndola. Ambos participaram de “Cássia Eller, o musical”. Após o encerramento da temporada, decidiram sair em temporada pelo Brasil com o novo trabalho.

“Naquele espetáculo contávamos a história da cantora desde os seus 18 anos. E lá, havia uma passagem rápida do encontro dela com Nando Reis e eu sentia que as pessoas tinham vontade de ver mais sobre eles. Quando o musical parou, tive a ideia de chamar o Emerson, que interpreta o Nando para fazermos essa homenagem aos dois. É um grande tributo à amizade deles”, comenta a atriz que é amazonense.

Ele ainda conta que essa noite, o repertório será composto por grandes clássicos da parceria musical, já que Cássia gravou inúmeros sucesso de Nando Reis, como “Malandragem”, “Bete Balanço”, “Por Onde Andei”, “Marvin” e muitos outros hits que estouraram nos anos 90. “É um show costurado com pequenas cenas”, adianta Jana.

Serviço

Espetáculo: “All Star - Um encontro que o tempo não apaga”

Quando: 5 de maio, sábado, às 20h

Onde: Teatro Manauara (Rua Mario Ypiranga Monteiro, Manauara Shopping, Adrianópolis).

Ingressos: R$ 50 (meia)

Pontos de venda: Bilheteira do Teatro Manauara ou na Alô Ingressos dos shoppings: Amazonas, Manauara, ViaNorte e Sumaúma.

Vendas on line: www.aloingressos.com.br