Dia do Escoteiro será comemorado com programação especial em Manaus

Em comemoração ao Dia do Escoteiro (23 de abril), o Shopping Ponta Negra sedia neste final de semana, dias 21 e 22, uma programação gratuita para crianças e jovens conhecerem o trabalho desenvolvido pelos escoteiros, além de muita brincadeira e jogos. O evento é realizado em parceria com o Grupo Escoteiro do Ar Ágape Mindú e acontece no segundo piso (L2) do shopping, ao lado da loja Vivara.

Para a gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Karla Henderson, além das atividades, o evento irá levar muita informação para os clientes, possibilitando ensinamentos diversos de forma divertida. “E é também uma oportunidade para a população prestigiar o trabalho voluntário dos escoteiros da cidade”, destacou.

Durante a programação será possível conferir uma exposição onde serão demonstrados um acampamento escoteiro e as “engenhocas” escoteiras que são montadas num acampamento para facilitar a vida no campo. Entre as vantagens das atividades está o desenvolvimento de habilidades manuais, destreza e foco.

“Por meio de atividades variadas e atraentes, o escotismo incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento, a se envolverem com a comunidade, formando verdadeiros líderes. São mais de 100 mil membros no Brasil, e mais de 40 milhões no mundo inteiro”, informou Roberto Mello, presidente do Grupo Escoteiro do Ar Ágape Mindú.