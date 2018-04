Paço da Liberdade recebe exposição em homenagem a Shakespeare

A partir da próxima segunda-feira (23), entra em cartaz, no Paço da Liberdade, Centro Histórico de Manaus, a exposição “To Be”, em homenagem ao escritor William Shakespeare. A exposição integra a programação da Semana do Livro, promovida pela Prefeitura de Manaus, e permanece em cartaz até o dia 27 de abril. O acesso é gratuito.

A exposição reúne obras do artista amazonense Afrânio Santos e é composta por peças que representam a obra “Hamlet”, além de um autorretrato de Shakespeare e uma coleção de bandeiras estilizadas da Grã-Bretanha.

“Será uma exposição que traz em suas características estéticas o grafite de rua transitando na obra de ‘Hamlet’. Todo o trabalho é feito com técnicas de moldes vazados, utilizando diferentes aplicações. Apenas na peça do Valet é usada outra técnica, do pastel oleoso na tela”, destacou o artista.

Esta é 16ª exposição de Afrânio que ressalta as influências de William Shakespeare também nas artes visuais.

“Shakespeare revolucionou a literatura universal e tem uma importância muito grande, inclusive nas artes visuais, que também segue uma narrativa. Estou muito grato de ter a oportunidade de promover essa exposição na Semana do Livro. Agradeço a produção do Paço da Liberdade, do artista Óscar Ramos, Leonardo Novelino, Lincoln Rocha, que me ajuda com as produções e montagens, e também à produtora Monique Ventilare”, comentou Afrânio Santos.

A exposição ficará aberta das 9h às 16h30. O Paço da Liberdade está localizado na rua Gabriel Salgado, em frente à Praça Dom Pedro II, Centro Histórico de Manaus.