Grupos folclóricos inabilitados podem apresentar recurso até sexta

Os grupos folclóricos com propostas inabilitadas no edital 002/2018, que prevê apoio financeiro ao 62º Festival Folclórico do Amazonas, têm até esta sexta-feira (20), para apresentação de recurso.

O documento deverá ser protocolado na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), localizada na avenida André Araújo, nº 2.767, bairro Aleixo, de 8h às 17h.

Dois grupos folclóricos já estão habilitados a seguirem no edital. O resultado preliminar está disponível no link www.vivamanaus.com/editais. O apoio será para os grupos das categorias Bronze, Prata e Bumbás Ouro Master A.

O edital destina, ao todo, R$ 954.746,00, divididos em três grupos das categorias: “Boi Bumbá Master A”, Categoria Prata e Categoria Bronze. Eles receberão apoio no valor de R$ 99.582,00, R$ 10 mil e R$ 2 mil, respectivamente.