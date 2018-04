2ª edição da 'Mostra de Cinema Australiano' termina nesta sexta-feira

Manaus - Os amentes de cinema terão nesta sexta-feira (20) a última oportunidade de prestigiar a segunda edição da 'Mostra de Cinema Australiano', que acontece esta semana. O longa exibido hoje será "Geração Roubada" às 18h30, no Teatro Gebes Medeiros, na avenida Eduardo Ribeiro, Nº. 937, Centro de Manaus. A entrada é gratuita.

O evento é realizado pela Embaixada da Austrália no Brasil, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

O filme de hoje 'Geração Roubada', de Phillip Noyce, conta a história real de três garotas aborígenes tomadas de suas respectivas famílias e treinadas como empregadas, mas que conseguem fugir e viajam quase 2500 quilômetros pelo deserto para voltar para casa.



Serviço: 2ª Mostra de Cinema Australiano

Filme: Geração Roubada, de Phillip Noyce

Data/Hora: 16 a 20 de abril de 2018, às 18h30

Local: Teatro Gebes Medeiros (Av. Eduardo Ribeiro, 937 – Centro)

Entrada: Gratuita

