Medo de falar em público? Palestra ensina como superar barreiras

Manaus - Em cooperação cientifica com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o psicólogo e professor, Elias Mattos, chama todos aqueles que um dia já tiveram medo de falar em público para um workshop especializado no assunto. O evento vai ocorrer no dia 3 de maio no minicampos da universidade.

Os ingressos são pagos e variam de R$75 para estudantes e R$115 para a entrada inteira. Mattos, que é especialista em técnicas para desinibição em público e autor do livro "Quem tem medo falar em público?", também fará o lançamento da obra, no local, para o corpo acadêmico da universidade e demais intuições convidadas.

Os participantes poderão aprender técnicas através de um método inovador próprio criado pelo pesquisador, usando ferramentas pedagógicas de resgate da autoestima, como teatro, música, psicodrama, jogos lúdicos, oficinas de sensibilização e demais ingredientes para desenvolver uma comunicação eficiente.

O autor irá ressaltar formas eficazes na administração da ansiedade e do medo, que acomete pessoas no momento da exposição em público, desenvolvendo técnicas para o alcance da autoconfiança e autocontrole. O Workshop "Comunicação e Oratória - Técnicas para Falar em Público", terá carga de 10h por aula, ministrado dentro do auditório Eulálio Chaves, das 8h30 às 17h30, com direito ao certificado digital.

Conteúdo

As aulas terão temas diversos, onde serão enfocados assuntos específicos. Os conteúdos são: sua imagem fala por si, gestos e posturas, quebrando o gelo do contato, como envolver o publico na palestra, qual seu público-alvo, expressão corporal, harmonia gestual, entonação de voz, instrumento de negócios, erros da linguagem oral, vícios de linguagem, técnicas para enfrentar a ansiedade etc.

As vagas são limitadas. O valor da inscrição cheia é para profissionais graduados, acadêmicos pagam meia entrada. Os livros do autor estarão expostos no local do evento. As informações, inscrições e pagamentos podem ser feitas pelo site: www.oratoria.manaus.br. Telefones:(92)99177-5399 / 3085 0377. E-mail: expressaoverbal1@gmail.com.

Sobre o autor

Além de outros livros já publicados voltados para líderes e carreira, o psicólogo Elias Mattos é conhecido por suas palestras no meio acadêmico e empresarial da região com enfoque na Oralidade dos indivíduos. Tendo treinado cerca de 8.600 alunos dentro e fora do Estado. O autor é aluno especial do doutorado em Antropologia pela UFAM, professor de pós-graduação em Adminstração na Fundação Getúlio Vargas no Estado, psicólogo e jornalista, consultor de Educação Corporativa, especialista em Gestão de Pessoas pela Ufam e publicitário pela Escola Superior de Marketing e Propaganda, no Rio de Janeiro. Telefone pessoal: (92)99496-5373/99972-6585.

