Confira a programação do Cine Casarão para este fim de semana

Manaus - Uma ótima notícia para os amantes da sétima arte. O Cine Casarão traz uma programação com estreias dos longas “A número um”, e “Arábia”, neste final de semana. “Severina”, e o curta “Dispensa do amor mecânico”, estão também entre os filmes que estarão em cartaz no Casarão de Idéias, localizado na rua Barroso, centro da cidade.

As sessões custam R$10 a inteira e R$5 a meia. O Cine Casarão é um projeto de audiovisual do Casarão de Idéias, organizado pelo empresário e professor, João Fernandes. O empreendimento é uma associação cultural sem fins lucrativos cuja finalidade é a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.

Programação

Filme: Severina

Data: 19/04/2018 (Quinta) – 20:30h | 20/04/2018 (Sexta) –16h | 21/04/2018 (Sábado) -20:30h

Sinopse: Dono de livraria (Javier Drolas) se encanta com uma mulher (Carla Quevedo) que visita sua loja e volta dia após dia para cometer furtos. Inicialmente ele não reage, mas numa das vezes, mais interessado em puxar conversa do que recuperar o prejuízo, ele a encurrala. Ela passa então a pegar livros em outros estabelecimentos, porém ele não está disposto a se libertar da misteriosa obsessão.

Filme : Dispensa do amor mecânico

Data: 19/04/2018 (Quinta) – 18h | 20/04/2018 (Sexta) –18h | 21/04/2018 (Sábado) -18h

Sinopse: Um homem busca desesperadamente a volta do amor de sua esposa esquizofrênica que agora quer viver em seu próprio mundo.

Valor do Ingresso : Inteira R$10 reais e meia R$ 5 reais

BRASIL | CURTA-METRAGEM | 16 ANOS | 14MIN.

Filme : A número um

Data: 19/04/2018 (Quinta) – 18:30h | 20/04/2018 (Sexta) –20:30h | 21/04/2018 (Sábado) -18:30h | 22/04/2018 (Domingo) – 17h

Sinopse: Emmanuelle Blachey (Emmanuelle Devos) é uma dedicada executiva numa renomada empresa francesa. Ela passou toda a sua carreira tentando não trazer à tona e usar ao seu favor a real dicotomia trabalhista que existe entre homens e mulheres. Contudo, ao encontrar uma barreira misógina para subir profissionalmente e com uma série de problemas pessoais, ela parece não ter outra opção.

Valor do Ingresso : Inteira R$10 reais e meia R$ 5 reais

França l Drama l 14 anos l 1h 56min .

Filme : Arábia

Data: 19/04/2018 (Quinta) – 16h | 20/04/2018 (Sexta) –18:30h | 21/04/2018 (Sábado) – 16h | 22/04/2018 (Domingo) – 19h

Sinopse: Ao encontrar o diário de um trabalhador, numa vila operária em Ouro Preto, o jovem André entra em contato com a comovente trajetória de vida de Cristiano, em meio às mudanças sociais e políticas do Brasil nos últimos dez anos.

Valor do Ingresso: Inteira R$10 reais e meia R$ 5 reais

Brasil – 2017 l Drama l 16 anos l 1H37min.

