Evento "pet friendly" reúne amantes da causa animal em Manaus

Manaus - Os donos e animais de estimações devem se divertir neste sábado (21), no evento "pet friendly" que tem como objetivo mostrar a importância dos pets no convívio com as pessoas. O evento, que é dedicado aos adoráveis e fofinhos animais de estimação, vai proporcionar um fim de tarde de muito lazer, com uma série de programações.



O encontro realizado pela ONG de Proteção, Adoção e Tratamento Animal (PATA), vai acontecer a partir das 16h, no Barão Cervejas & Empório, localizado na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento é uma parceria entre a ONG e a casa, que querem proporcionar um momento especial para os tutores.

Segundo a presidente da PATA, Joana D'arc Cordeiro, qualquer pessoa que tenha um animal de estimação pode participar. "Os animais podem ser de todos os portes, desde que sejam dóceis e de fácil convivência. Devem ser mantidos na guia durante todo o evento e poderão aproveitar a área externa do local", disse Joana.

Adoção



Pelo menos sete animais, que foram resgatados das ruas, estarão disponíveis para adoção, todos castrados, vacinados e vermifugados, segundo os organizadores. Os interessados deverão passar por um entrevista criteriosa, feita pela ONG, com o intuito de conhecer o possível adotante e avaliar as condições, espaço e disponibilidade para que o animal consiga se adaptar ao novo ambiente.

