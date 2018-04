Ensaio dos Bumbás apresenta "Noite da Sinhazinha" em Manaus

Manaus- 0 “Ensaio dos Bumbás” apresenta “A Noite da Sinhazinha da Fazenda”, no próximo sábado (21), na casa de shows Copacabana, a partir das 18h, com shows dos cantores Carlos Batata e Felipe Júnior; Ricardo Lyra com participação do DJ Evandro Júnior; e Leonardo Castelo com o apresentador Israel Paulain e a Batucada encarnada.



A Sinhazinha campeã Djidjia Cardoso promete uma grande apresentação. “Será uma noite especial. Gosto muito de fazer apresentação em Manaus, onde todos me recebem muito bem”, disse a sinhá.

Também participarão desta quinta edição do “Ensaio dos Bumbás”, a torcida oficial Comando Garantido, além dos grupos de dança “Garantido Show”, “Somos um Show” e “Ágata”.

Izoney Tomé, presidente do Movimento Amigos do Garantido (MAG), disse que esse é o segundo evento do Garantido sozinho nesta temporada e a galera está ansiosa.

“É uma fórmula muito legal fazer o ensaio com o contrário, entretanto os torcedores também querem uma noite para brincar sozinhos com o Garantido”, disse, lembrando que no sábado seguinte será a vez do boi Caprichoso fazer a festa com o lançamento do CD, enquanto o Garantido estará no final de semana da tradicional Alvorada.

O evento é uma realização do Movimento Marujada e Movimento Amigos do Garantido (MAG), em parceria com a Associação Amazonense dos Cantores de Toadas (AACT), com patrocínio do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).

