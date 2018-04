Segunda edição do ‘ImprovisaTEM’ será neste sábado no Café Teatro

Manaus - Artistas interessados em aprender mais sobre a arte da improvisação terão a oportunidade de participar, neste sábado (21), no Les Artistes Café Teatro, da 2ª edição do "ImprovisaTEM" — realizada pela Contem Dança Cia, com apoio da Prefeitura de Manaus. As inscrições devem ser feitas no dia do evento, às 15h. As apresentações serão das 16h às 19h.

A primeira edição, que comemorou os 10 anos do grupo Contem Dança Cia, aconteceu no dia 24 de março deste ano, e contou com a presença de vários artistas da arte contemporânea, além da participação do público.

“O encontro de diversos artistas proporcionou um espaço de apresentação, além da troca de conhecimentos e do artista conhecer e se reconhecer no outro. A sensação de reconhecimento para a arte que desenvolvem e trabalham diariamente, reafirma a vontade de proporcionar mais encontros como este,” comentou a diretora da Contem Dança Cia, Francis Baiardi.

A Contem Dança Cia tem como critério para apresentação que todos os participantes levem um poema, conto, crônica ou outros que façam parte da literatura amazonense. O público que prestigia o evento pode participar junto com os artistas nas atividades realizadas.

“Essa expressão através da arte contemporânea estimula o artista a buscar sua identidade própria e artística, além da troca de experiência dentro e fora da Cia,” completou Baiardi.



O ImprovisaTEM é um evento aberto, gratuito e mensal voltado para todos os praticantes, pensadores e artistas que trabalham com o corpo em movimento. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

