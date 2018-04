Exposição reunirá obras de diversos artistas em Manaus

Manaus- Com curadoria de Jandr Reis e Turenko Beça, a exposição “Amazonas Plural” reunirá artistas consagrados e da nova geração para mostrar o que está sendo realizado no campo das Artes Visuais no Estado da Amazonas. A abertura acontecerá no próximo domingo, (22) às 19h, no Centro Cultural Usina Chaminé, situado na avenida Manaus Moderna, no Centro. A entrada é gratuita.

No local, 89 artistas de Manaus e dos municípios de Novo Airão, Parintins, Itacoatiara e São Gabriel da Cachoeira irão expor obras com diferentes expressões artísticas, como a pintura, o desenho, a escultura, grafite, dentre outras. Um dos curadores da exposição, Jandr Reis, conta que o intuito da mostra é dar oportunidade para artistas que ainda não expuseram seus trabalhos.

“Para celebrar a reforma da Usina Chaminé, pensamos em fazer uma grande exposição coletiva que abrigasse vários artistas, novos e consagrados”, ressalta Reis. “Então,Convidamos alunos da Universidade Federal do Amazonas, da Universidade do Estado do Amazonas, do Liceu de Artes Ofícios Cláudio Santoro (Unidades de Manaus e Parintins), além de artistas reconhecidos como Oscar Ramos, Jair Jacqmont e Sergio Cardoso”, revela.

Artista plástico e também curador da exposição, Turenko Beça conta que o evento está segmentado em duas partes principais, com trabalhos da arte tradicional e da arte urbana. “A diversidade e a pluralidade nortearam as escolhas da curadoria e, dessa forma, nasce um novo ciclo de exposições na Usina Chaminé, que é duradouro, inclusivo e que percebe a cultura como lugar de todos”, explica.

A exposição ficará aberta para visitação gratuita no período de 22 de abril a 20 de julho, de segunda a sábado, das 13h às 17h, e aos domingos, das 11h às 15h.

