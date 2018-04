'Vingadores: Guerra Infinita' chega as telas do cinema nesta semana

Manaus — Quando o primeiro filme da franquia "Homem de Ferro" estreou 10 anos atrás, era quase impossível imaginar a paixão que tomaria conta do público. Os Estúdios Marvel tirou os super-heróis dos quadrinhos e criou todo um universo que converge nas telonas dos cinemas com a estreia de "Vingadores: Guerra Infinita". Entrando no hype do filme mais aguardado do ano, fãs amazonenses comentam as expectativas para o novo longa-metragem que estreia nesta quinta-feira (26).

O terceiro filme da franquia "Vingadores" nem estreou e já supera as vendas dos últimos sete filmes da Marvel. A expectativa é de que o longa arrecade cerca de US$ 200 mi no fim de semana de estreia — e a bilheteria deve quebrar recordes de pré-estreia. Um dos motivos é que a nova obra dos diretores Anthony e Joe Russo junta os heróis com o time dos Guardiões da Galáxia na missão mais arriscada já vivida por eles. Em "Guerra Infinita", os dois times se unem para impedir que o supervilão titânico Thanos colete as jóias mais poderosas do universo e que concedem poder infinito a quem as possui.

A expectativa para a maior batalha de heróis nas telas do cinema está alta para o estudante Tassomis Carvalho, de 29 anos, que acompanha-os desde criança. "Eu leio os quadrinhos desde os 12 anos de idade", conta ele. "Costumo acompanhar tudo e as expectativas estão bem altas. Imagino que será o filme que vai mudar tudo no universo Marvel".



Quem acompanha as notícias que rolam na Internet já sabe do boato de que um dos heróis deve morrer no novo filme. Para Tassomis, o Capitão América é um dos que mais possuem chance de ser derrotado na batalha contra Thanos. "Já está chegando o final do contrato do ator Chris Evans, além de que, nos quadrinhos, ele já passou o manto para outro personagem".

O herói Capitão América, conhecido pelo seu icônico escudo estrelado, é o preferido de Tassomis. Ele conta que seu apreço pelo personagem começou ainda criança. "Ele era a representação das coisas boas e corretas que minha mãe costumava exemplificar do que seria um homem bom, então acabou se tornando meu herói favorito", conta ele.

Para o analista de sistemas Danilo Cezar, de 28 anos, acompanhar a saga dos Vingadores no cinema é bem nostálgico. "Esse tipo de filme mexe com o nosso imaginário e nossa criança interior, que se deslumbra com essas adaptações da Marvel nas telas", explica Danilo, que acompanha os heróis desde os 15 anos de idade. "Eu lia os quadrinhos e me impressionava pela qualidade de imagem, as cores, os tons. O leitor percebia a mensagem que os quadrinhos passavam pela direção de arte".

Assim como Tassomis, Danilo está bem ansioso para ver o terceiro filme da saga dos Vingadores. Segundo ele, a adaptação dos quadrinhos para o cinema tem se mostrado bem interessante para fãs como ele. "A Marvel construiu uma teia de universo bem coesa, uma estrutura bem lúcida", afirma ele. "Como fã, é muito interessante ver esses universos se encontrando no cinema".

"Vingadores: Guerra Infinita" estreia nos cinemas na sexta-feira (26), com pré-estreia na meia-noite de quarta para quinta-feira. A conhecida sessão de meia-noite está disponível nas seguintes salas de cinemas de Manaus:



Kinoplex Amazonas – sala 3 (Dublado, KinoEvolution e 3D); sala 5 (3D, Legendado)

Cinépolis Manaus Plaza – sala 1 (3D, Dublado)

Cinépolis Millenium – sala 8 (Legendado, Macro XE e 3D)

Cinépolis Ponta Negra – sala 5 (Legendado, Macro XE e 3D)

Cinemark Manaus – sala 7 (3D, Dublado), sala 4 (3D, Legendado); Sala 6 (3D, XD, Dublado)

