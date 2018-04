Morre DJ Avicii aos 28 anos

Omã - O músico e DJ Tim Bergling, o popular Avicii, morreu aos 28 anos na cidade de Mascate, Omã, no Oriente Médio. O comunicado oficial foi dado nesta sexta (20) pelo seu agente à imprensa mundial, dizendo que o corpo havia sido encontrado. No documento, contudo, não informava a causa da morte.

Avicii é conhecido por grandes sucessos dentro do gênero EDM, do inglês música de dança eletrônica, como "Wake Me Up", "Hey Brother", e o single que marcou sua estreia, "Levels". Ele fez, ao longo de seus dez anos de carreira, colaborações com grande nomes da música mundial dentre eles Madonna e Rihanna, Coldplay, Calvin Harris, dentre outros.

O comunicado emitido pela assessoria do cantor informava que a família estava totalmente devastada e que pedia privacidade. "Estamos chocados com o ocorrido. Não haverá declarações adicionais sobre o assunto", divulga o documento.

A possível causa da morte, de acordo com a imprensa internacional e críticos do mundo da música, seria uma doença causada pelo consumo excessivo de álcool do DJ. A pancreatite enfrentada há alguns meses, afetou seu estado físico e preocupou inúmeros fãs nas redes sociais.

Em março de 2016, Avicii anunciou que deixaria os palcos de EDM e que se desligaria da sua carreira por não ter mais condições. Alguns meses depois, no entanto, o jovem sueco lançou um EP no meio do ano de 2017, não atingindo muito sucesso. Um documentário no sistema de streaming Netflix, lançado em outubro do ano passado, conta a história de drama e lutas vivida pelo músico, pouco divulgada pela imprensa, intitulado Avicii: True Stories.

